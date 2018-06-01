Из зоопарка в Германии сбежали хищники, есть жертвы

Из зоопарка на западе Германии сбежали два льва, два тигра, ягуар и медведь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в парке «Айфель» в городе Люнефах (земля Рейнланд-Пфальц). Там на 30 гектарах содержатся примерно 400 животных. В ночь на 1 июня над Люнефахом разразилась буря с ливнем. Зоопарк начало топить. Из вольеров вырвались два тигра, два льва, ягуар и медведь.

Медведя полиция уже нашла и застрелила. Пока искали кошек-хищников, горожанам рекомендовали не выходить из дома, а, увидев сбежавшее животное, немедленно сообщать в полицию.

На данный момент, по сообщению немецкой прессы, пятеро беглецов найдены и возвращены в зоопарк.

Люнебах, Игорь Юров

Люнебах. Другие новости 01.06.18

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