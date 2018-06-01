Заключенный южноуральской колонии объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова

Анархист Александр Кольченко отказался принимать пищу в знак поддержки Олега Сенцова.

Напомним, отбывающий в колонии на Ямале 20-летний срок украинский режисер Олег Сенцов объявил 14 мая бессрочную голодовку с требованием освободить из российских тюрем всех политических заключенных украинцев.

Вчера, 31 мая, осужденный на 10 лет левый активист из Симферополя Александр Кольченко, отбывающий срок в копейской ИК-6, объявил голодовку в знак поддержки Олега Сенцова с требованием выпустить последнего на свободу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области, в настоящее время Кольченко перевели из барака в медсанчасть, где он находится под наблюдением врачей и в отдельном медицинском боксе. От воды заключенный не отказывается.

«Серьезных жалоб с его стороны в наш адрес не поступило, принимать пищу он отказался, – заявил председатель ОНК Василий Катанэ. – Однако сотрудники колонии каждый раз во время приема пищи заносят в палату разнос с едой и он стоит в течении получаса на тумбочке».

Василий Катанэ дозвонился до матери арестанта. Женщина высказала опасения, что голодовка может сказаться на здоровье ее сына, так как уже сейчас молодой человек при росте 193 сантиметра весит всего лишь 60 килограммов.

Напомним, Олег Сенцов и Александр Кольченко были задержаны в мае 2015 года в Крыму. ФСБ заявила, что они, а также еще несколько человек являются членами украинской ультраправой организации «Правый сектор» (запрещена в России). Александр Кольченка, активный участник анархистского движения, антифашист и известный левый и профсоюзный активист, категорически отрицает свою причастность к ультраправому формированию.

Задержанных обвинили в подготовке диверсий и террористических актов на территории Крыма. Сенцова суд приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Кольченко – к 10 годам колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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