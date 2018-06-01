Мигрант, оставшийся без зарплаты, устроил файер-шоу на земле хозяина

В Челябинской области будут судить гастарбайтера, который в отместку за задержку зарплаты поджег технику и разворотил кафе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в суд Красноармейского района направлено уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, обвиняемого в уничтожении и повреждении имущества.

Преступления были совершены в 2012 году, однако мужчина более пяти лет скрывался и был задержан в феврале нынешнего года.

По версии следствия, на отчаянный поступок мигранта толкнуло желание отомстить работодателю за долги по заработной плате. Ночью он пробрался на территорию карьера ООО «Горное дело» рядом с селом Муслюмово Кунашакского района, распределил под несколькими принадлежащими работодателю машинами покрышки и поджег их. В общей сложности пострадали 2 самосвала, микроавтобус марки «Соболь», экскаватор и бульдозер.

После этого мужчина приехал на погрузчике в деревню Сычево Красноармейского района, расположенную в нескольких километрах от карьера. Разъезжая по деревне, он начал курочить здание придорожного кафе и другие постройки – две бани, шиномонтаж и трансформаторную будку. При этом в кафе во время штурма находились два человека.

Прокурор Красноармейского района утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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