На Южном Урале наряд ДПС отобрал у главы села машину: чиновника заподозрили в пьяном вождении

В Челябинской области глава села остался без авто после встречи с нарядом ДПС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», машину, которой управлял и.о. главы Еткуля, наряд ГИБДД остановили сегодня утром. Через некоторое время автомобиль был направлен на штрафстоянку.

По некоторым данным, в отношении чиновника был составлен административный протокол по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили факт составления протокола в отношении одного из жителей Еткульского района, однако личность нарушителя не разглашают.

Между тем, сам чиновник отрицает, что был пьян. По словам и.о. Еткуля, он не успел продлить ОСАГО, за что и поплатился, лишившись на какое-то время машины: сейчас она находится на штрафстоянке.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.18

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