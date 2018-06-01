Роковой арахис: в Челябинской области погиб ребенок

Двухлетняя девочка погибла на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в Карталах.

По предварительной информации, двухлетняя девочка подавилась арахисом. В настоящее время проводится доследственная проверка.

В качестве основной версии следователи рассматривают несчастный случай.

Челябинск, Виктор Елисеев

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