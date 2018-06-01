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Пятница, 1 июня 2018, 17:04 мск

Новости Челябинск

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Троичанка получила два года колонии за убийство своего новорожденного ребенка

Мать пятерых детей из Челябинской области осудили за убийство ее новорожденного ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал 35-летнюю местную жительницу виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

(статья 106 УК РФ). Как сообщили Znak.com в пресс-службе прокуратуры Челябинской «27 января 2018 года женщина родила мальчика. Не желая растить и воспитывать рожденного ребенка, она решила его убить», – напомнили в надзорном ведомстве в прокуратуре. Троичанка дважды обмотала шею младенца пуповиной, туго затянула ее и удерживала до тех пор, пока ребенок не перестал подавать признаки жизни. После этого она поместила труп в коробку, которую спрятала во дворе дома.

Суд приговорил мать-убийцу к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Отметим, что раньше жительница Южного Урала родила еще пятерых детей. Всех их она отдавала в детские дома.

Челябинск, Виктор Елисеев

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