В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Челябинской области, 3 июня в регионе усилится ветер: при порывах его скорость будет достигать 22 метров в секунду, что по школе Бофорта соответствует шторму. Ветер может валить легкие конструкции, обламывать ветви деревьев, срывать с крыш черепицу и плохо закрепленные элементы.

Напомним, в воскресенье на Южном Урале будет прохладно и дождливо.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.06.18

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