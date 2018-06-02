На Урале иномарка снесла светофор и врезалась в дом

В Чебаркуле иномарка снесла светофор и врезалась в дом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня на улице Октябрьской. «Хёндай Соната» вылетел на полосу встречного движения, на пешеходном переходе снес столб со знаками и светофором, а потом врезался в кирпичную стену.

По словам горожан, буквально за несколько мгновений до аварии по переходу прошла девочка. Кстати, в этом районе расположены общеобразовательная и музыкальная школы.

Водитель не пострадал.

Чебаркуль, Ольга Арсентьева

Чебаркуль. Другие новости 02.06.18

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