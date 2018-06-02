Мы все здесь экстрасенсы: ученые обнаружили у человеческого мозга способность к предсказаниям

Ученые пришли к выводу, что человеческий мозг обладает даром предвидения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», университет Лаваля совместно с Центром междисциплинарных исследований в области реабилитации и социальной интеграции (Квебек, Канада) исследовали, как мозг человека адаптирует движения тела при травмах, чтобы избежать боли. В эксперименте принимали участие 30 человек: анализировалась связь между двигательными областями мозга и бицепсами по мере их подготовки к движению.

Оказалось, что во время движений, вызывающих боль, мозг посылает в мышцы более слабые сигналы, чем при движениях, помогающих боли избежать. Если мозг знает, что движение вызовет боль, то время реакции до начала выполнения движения удлиняется, но сам процесс проходит быстрее.

Это означает, что мозг способен предвидеть, какие движения вызовут боль и позволяет человеку двигаться по-другому. Ученые уверены, что их открытие можно будет использовать для предотвращения расстройства опорно-двигательного аппарата, пишет Еurekalert.

«Это открытие важно, потому что оно подтверждает выработку мозгом защитных стратегий во время ожидания острой боли. Это важный шаг для понимания механизмов перехода от острой боли к хронической. Согласно новым теориям, защитные стратегии могут быть первоначально актуальными и привести к краткосрочному облегчению боли, но потенциально могут иметь пагубные долгосрочные последствия и перевести проблему в разряд хронических», – отметила руководитель исследования Екатерина Мерсье.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 02.06.18

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