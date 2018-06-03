Ветреное лето: на Южному Урале ночью ожидаются заморозки, днем – град

Несмотря на приближающееся к Южному Уралу тепло, грядущей ночью опять ожидаются заморозки.

Как сообщили РИА «Новый День» в гидрометеоцентре Челябинской области, сегодня ночью и утром 4 июня в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 градусов.

Завтра днем столбики термометров поднимутся до +19 градусов, на юге – даже до +24. Но возможны ливни, грозы и град. По-прежнему будет ветрено: при грозах возможны порывы до 23 метров в секунду.

Во вторник, 5 июня, синоптики прогнозируют уже до +26.

Челябинск, Платон Ефимчук

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