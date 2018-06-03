Ученые: от смерти можно уйти, если идти быстро

Быстрая ходьба снижает вероятность преждевременной смерти. К такому выводу пришла группа ученых из Австралии, Великобритании и Ирландии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в исследованиях приняли участие около 60 тысяч британцев старше 30 лет. Главным требованием было отсутствие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Участники вели дневник эксперимента, фиксируя, сколько они ходили и в каком темпе.

Как выяснили ученые, у людей со средней скоростью ходьбы риск преждевременной смерти уменьшается на 20%, у тех, кто передвигается со скоростью около 6 км в час, – на 24%. Наиболее эффективной ходьба оказалась для возрастной группы старше 60 лет: вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у них снижалась на 46% при ходьбе в среднем темпе и на 53% – в быстром, говорится в исследовании, опубликованном в British Journal of Sports Medicine.

При этом подчеркивается: подтверждений тому, что ходьба в среднем или быстром темпе значительно снижает риск смертности от рака, не получено.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 03.06.18

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