Пора заняться собой. Гороскоп РИА «Новый День» на июнь 2018

В июне Солнце до 21 числа останется у Близнецов, а затем перейдёт к Раку. Меркурий тоже с начала месяца будет у Близнецов, 13 числа уйдёт к Раку, а 29 июня – ко Льву. Венера уже находится у Рака, и до 14 июня будет гостить у него, а затем, вслед за Меркурием, отправится ко Льву. Марс весь месяц будет у Водолея – только 27 июня поменяет направление движения на обратное. Солнце в Близнецах будет пробуждать у людей тягу к интеллектуальной деятельности, к знаниям, обмену информацией. В это время люди умней, чем обычно, часто проявляются скрытые таланты. Период подходит для повышения профессиональной квалификации, коммерции, журналистики, а также для любых проектов, требующих умственной работы.

Солнце в Раке будет нацеливать людей на обустройство собственного мира, внутреннего и внешнего. Это может проявляться в виде заботы о своём доме и близком окружении, а также как погружение в собственные внутренние процессы, психические, духовные.

Меркурий в Близнецах пробуждает в людях любопытство и общительность. При этом им не так важны знания, как сам процесс ознакомления с ними и возможность ими поделиться. В этот период возрастает скорость передачи информации, в том числе слухов, устанавливается большое количество контактов, многие из которых не приводят ни к чему. Тем не менее, важная информация и значимые связи в этот период обретаются легче, чем обычно.

При Меркурии в Раке люди склонны обращать внимание не столько на непосредственное содержание беседы, сколько на подоплёку – искать в словах тайный смысл, выводить из сказанного некие причины и следствия, которые часто существуют лишь в их голове. Они в этот период избыточно эмоциональны и, потому, придирчивы и обидчивы. При Меркурии в Раке люди очень чувствительны, поэтому особенно скрытны, так как не хотят, чтобы посторонние понимали их мотивы. По этой причине они относятся к другим настороженно, с подозрением, а из-за своей чувствительности склонны воспринимать чужие слова и действия как агрессию.

Когда Меркурий переходит ко Льву, люди подсознательно (а то и сознательно) используют информацию как инструмент управления и средство борьбы, соперничества. Они склонны настаивать на своём, не слушая чужих аргументов. В некоторых случаях это помогает отстоять истину и оказывается на пользу делу.

Венера в Раке настроена на духовную близость, ей важно глубинное сходство. Венера сентиментальна, и в поступках хочет выразить именно общность души. Переходя ко Льву, она меняется в сторону открытости своих эмоций и переживаний. Венера в этот период чувствительна к знакам внимания, которые ей оказывают, ценит комплименты. Венера будет демонстрировать свои достоинства, в чём бы они ни состояли, рассчитывая на положительную оценку присутствующих. Венера желает самоутверждаться, и настойчиво ищет подтверждения своей состоятельности в отношении к ней других людей. Может удовлетворяться показным восхищением, может быть требовательной.

Марс в Водолее стремится к организации коллективных действий, рассчитывая достичь личной цели. Способствует началу нового дела, особенно, если оно прогрессивно, например, в нём используются новые технологии. Личный корыстный интерес в какой-то момент может оказаться противоречащими общей цели. Поэтому желательно, чтобы, ещё до начала совместных действий, люди убедились, что их интересы и планы действительно совпадают.

Овен

В июне Меркурий и Венера часто будут вступать с конфликты с дальними планетами – Нептуном, Сатурном и Ураном, и это приведёт к осложнениям в основной работе. В первой декаде, до 9 июня, ситуация сохранится благоприятной, а затем Овны регулярно будут наталкиваться на внешние препятствия, мешающие реализовать планы по развитию, расширению производства, а также затрудняющие контакты с партнёрами. Период неблагоприятен для решения деловых вопросов в основной сфере деятельности с официальными органами, возможны проблемы, связанные с формальностями. Также в июне не стоит начинать долгосрочный проект, лучше сосредоточиться на текущей работе, выполняя задачи, не требующие много времени. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами благоприятный, но на промежуток 28 – 29 июня приходится воздействие сразу двух напряжённых аспектов Венеры, с Марсом и Плутоном, из-за чего эти дни не подходят для контактов с партнёрами и заключения договоров. Также на этот промежуток гороскоп даёт негативный прогноз по финансам, в связи с чем не рекомендуется заниматься урегулированием финансовых проблем и проводить финансовые операции. Кроме того, в эти дни повышен риск обмана, кражи, потери. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами положительный, за исключением 1 июня, когда, под влиянием негативного Нептуна Овны будут нереалистично оценивать происходящее и могут принять непрактичное решение. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 1 и 30 июня. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 9 июня благоприятный, а затем до конца месяца преимущественно отрицательный. Материальное положение в основном благополучное, но затруднения возможны 12, 20 – 22 и 27 июня.

У Овнов-женщин в гороскопе преобладает влияние гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием, Урана с Венерой и Юпитера с Нептуном. Это указывает на активизацию внутреннего потенциала Овнов, а также возникновение благоприятных внешних условий. Однако в первую декаду всё же следует воздержаться от решения важных вопросов, начала нового проекта – или быть готовым столкнуться с трудностями. Напряжённый аспект Марса и Меркурия не располагает к ведению сложных переговоров и обращению к руководству или официальным инстанциям. Затруднения в этот промежуток ожидаются в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Со второй декады и до конца месяца прогноз в этих сферах деятельности полностью положительный. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов, в течение всего месяца, по гороскопу, будет успешным. Сатурн, Уран и Нептун создадут благоприятные возможности для расширения деловой сферы и продвижения в работе. Период подходит для начала нового проекта, сотрудничества с партнёрами, подписания деловых бумаг, документов, разработки сложных проектов. Хорошее время для поиска новых контактов, обращения к влиятельным лицам, решения вопросов финансирования. Также в июне можно значительно продвинуться в исследовательской работе, учёбе и любой интеллектуальной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими благоприятные, но 19 – 20 июня возможна небольшая напряжённость. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, за исключением 1 июня. Материальное положение благополучное, кроме промежутка 1 – 4 июня.

В первой декаде июня у Овнов-мужчин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов – на всю декаду он положительный. Также позитивно характеризуются отношения с местными деловыми партнёрами. В основной работе сложности возникнут с 9 июня, а для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит 1 июня. У Овнов-женщин для выполнения основной работы непригоден промежуток 1 – 4, а также 9 июня (на остальные дни прогноз положительный). Сотрудничество с местными деловыми партнёрами не рекомендуется в тот же промежуток 1 – 4 июня. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность прогнозируются как полностью успешные.

Во вторую декаду для Овнов-мужчин гороскоп даёт преимущественно негативный прогноз по основной профессиональной деятельности. Наилучшим остаётся прогноз по финансам. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами характеризуется как успешное. У Овнов-женщин декада полностью благополучная: положительно оценивается и основная работа, и финансовая деятельность, и взаимодействие с местными и далёкими деловыми партнёрами.

В третьей декаде у Овнов-мужчин остаётся преимущественно негативным прогноз по основной работе. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, за исключением промежутка 28 – 29 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами полностью благоприятный. У Овнов-женщин обстановка останется благоприятной для всей деятельности. Наилучшим можно считать прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя и взаимодействие с далёкими партнёрами, работа с финансами и основная профессиональная деятельность тоже характеризуются полностью положительно.

Телец

Прогноз на июнь для Тельцов-мужчин в целом положительный, но в гороскопе отчётливо просматриваются два неблагоприятных момента, в первой и третьей декаде. В промежуток 2 – 4 июня на Тельцов будут воздействовать сразу три напряжённых аспекта Венеры – с Меркурием, Ураном и Нептуном. Вероятно, в эти дни Тельцы попытаются осуществить некую интересную идею, и у них ничего не получится. Поэтому не рекомендуется в этот момент начинать новый проект, обсуждать его с коллегами, партнёрами, руководством, и, кроме того, нежелательно безоглядно доверять полученной информации. Это предостережение касается основной работы, сотрудничества с местными партнёрами и финансов. Второй неблагоприятный момент возникнет 21 – 22 июня, когда, под воздействием Юпитера и Солнца, сложатся негативные внешние обстоятельства, и, вдобавок, 22 числа на Тельцов повлияют напряжённые аспекты Меркурия, ухудшив их интеллектуальные и коммуникативные способности. Лучше все важные дела и переговоры отложить. На остальные дни прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный. Ситуация с финансами будет неустойчивой: затруднения ожидаются 3 – 4, 18 – 22 и 29 – 30 июня, а наилучший прогноз приходится на 6 – 9 июня. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами в первой декаде, по прогнозу будет трудным, а затем понемногу начнёт налаживаться. Неблагоприятные дни: 1, 4 – 6, 22 – 23 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими в целом благополучные, но 20 – 22 июня возможен конфликт. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются в основном негативно. Материальное положение в первой декаде благополучное, во второй ожидается ухудшение, а в третьей оценивается как неудовлетворительное.

У Тельцов-женщин большинство затруднений возникнет в промежуток 15 – 23 июня – это относится к основной работе и решению финансовых вопросов. Однако и дальше, до конца месяца, Тельцы будут сталкиваться с негативными остаточными явлениями. Поэтому во второй и третьей декадах не рекомендуется заниматься важными вопросами и начинать новую деятельность. Всю ответственную работу лучше выполнить в первую декаду или перенести на более поздний срок. Во второй половине месяца, с 16 числа, Тельцы будут находиться под воздействием напряжённого аспекта Марса с Солнцем, в связи с чем их поведение может оказаться агрессивным, решения будут недостаточно продуманными, а сотрудничество с партнёрами неудачным. Поэтому гороскоп даёт преимущественно негативный прогноз по взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. Период не подходит для заключения договоров, начала новых долгосрочных проектов, а также для обращения в официальные органы и вышестоящие инстанции. Для решения финансовых вопросов также лучше всего подходит первая декада. В остальное время благоприятными для этого будут только промежутки 13 – 14, 24 – 26 и 29 июня. Таким образом, в июне Тельцам лучше заниматься текущей деятельностью, не предполагающей развития и усложнения. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые, скорей напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на первую декаду позитивный, а на остальные дни отрицательный. Материальное положение неустойчивое, с постепенным улучшением к концу месяца, но при этом 21 – 22 июня ожидаются потери или легкомысленные траты.

В первой декаде июня у Тельцов-мужчин гороскоп даёт негативный прогноз на промежуток 3 – 4 июня для выполнения основной профессиональной деятельности, сотрудничества с местными деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов. На остальные дни прогноз положительный. Взаимодействие в далёкими партнёрами характеризуется как неудачное. У Тельцов-женщин полностью положительно оцениваются основная работа и финансовая деятельность. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами сложности могут возникнуть 3 – 5 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами отрицательный.

Во второй декаде у Тельцов-мужчин положительно характеризуются основная работа, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, хотя небольшие трудности могут возникнуть 12 числа. Для решения финансовых вопросов подходят только первые дни декады, 11 – 12 июня. У Тельцов-женщин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и финансам в основном негативный: благоприятным, по гороскопу, будет только промежуток 13 – 14 июня. А для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами эти дни, 13 – 14 июня, наоборот, не подходят, зато прогноз на остальное время положительный.

В третьей декаде у Тельцов-мужчин трудности в основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами возникнут 21 – 22 июня, а затем ситуация улучшится. Для работы с далёкими партнёрами и решения финансовых вопросов не подходят 21 – 22 и 29 – 30 июня. У Тельцов-женщин прогноз на декаду в основном негативный. Для выполнения основных профессиональных обязанностей, решения финансовых и сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 24 – 26 июня. Для работы с далёкими партнёрами благоприятный период: 15 – 30 июня.

Близнецы

В течение всего июня на Близнецов-мужчин будут воздействовать напряжённые аспекты Нептуна с Меркурием, Плутона с Венерой и Юпитера с Марсом. В соответствие с этим, гороскоп даёт негативный прогноз для их профессиональной деятельности по всем направлениям. Плутон указывает на неблагоприятные внешние обстоятельства, связанные с политической и экономической ситуацией и нежелательность попыток произвести преобразования в работе. Близнецы столкнутся со сложностями при контактах с партнёрами и совместной работе с коллегами. Гороскоп не рекомендует проявлять инициативу, лидерские качества, принимать самостоятельные решения. Они должны двигаться вслед за событиями, используя возникающие шансы. Собственные планы не будут реализованы, а только закончатся потерей времени и ресурсов. После первой декады, вероятно, перед Близнецами откроются некоторые возможности для успеха, хотя значительного продвижения в делах ожидать не следует. Период не подходит для начала новой деятельности, обращения в официальные органы и вышестоящие инстанции, для интеллектуальных занятий, поиска партнёров, установления новых деловых связей. Гороскоп даёт негативный прогноз по командировкам, дальним поездкам. Следует избегать авантюр, риска, отвергать подобные предложения со стороны. В этот период повышена вероятность обмана. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни для первой и третьей декад негативный, а для середины месяца преимущественно положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

На Близнецов-женщин в июне будет негативно влиять Плутон в его аспектах с Ураном и Нептуном. Близнецы окажутся в полосе неоднозначных событий, которые будут влиять на них двояко: в профессиональном плане у них возникнут трудности, но их природу нельзя однозначно характеризовать отрицательно. Необходимость прилагать дополнительные усилия связана с объективно происходящими преобразованиями, в которых Близнецы смогут увидеть положительные для себя моменты. В это время не следует спешить и проявлять инициативу. В первой половине месяца, до 16 июня, лучше не предпринимать никаких важных действий, занимаясь только второстепенной текущей работой. Во второй половине июня можно начинать действовать, проявляя при этом осмотрительность. Связи и совместные действия с далёкими деловыми партнёрами рекомендуется полностью исключить. Прогноз по командировкам и дальним поездка отрицательный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, хотя в промежуток 21 – 22 июня не рекомендуются деловые визиты, участие в массовых мероприятиях, принятие ответственных решений или подписание обязывающих документов. В этот момент Близнецы могут проявить легкомыслие и сделать неудачный шаг. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но в промежутки 9 – 10 и 26 – 27 июня ожидаются кратковременные осложнения. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение преимущественно благополучное, а затруднения возможны 9 – 10, 21 – 22 и 26 июня.

В первой декаде июня у Близнецов-мужчин гороскоп указывает на возможность успешного решения финансовых вопросов в промежутки 1 – 2 и 8 – 9 числа. Выполнение основных профессиональных обязанностей и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается отрицательно. У Близнецов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами (полностью положительный). Прогноз по остальным сфера деятельности негативный, но при сотрудничестве с далёкими партнёрами возможна разовая сделка 1 июня, а для решения финансовых вопросов подходит 8 – 9 июня.

Во второй декаде у Близнецов-мужчин прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансам остаётся отрицательным. В основной работе небольшие успехи прогнозируются на 13 – 14 июня. У Близнецов-женщин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. При выполнении основной работы сложности ожидаются 11 – 12 июня. Финансовые вопросы лучше решать с 18 числа. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами полностью негативный.

В третьей декаде у Близнецов-мужчин по всем направлениям деятельности прогноз остаётся отрицательным, но для решения финансовых вопросов подходит промежуток 25 – 27 июня. У Близнецов-женщин в основной работе и при решении финансовых вопросов затруднения могут возникнуть 24 июня. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 21 – 22 июня. Прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами по-прежнему негативный.

Рак

В июне у Раков-мужчин на первую декаду продолжает распространяться влияние напряжённого аспекта Сатурна с Меркурием, который указывает на низкий уровень интеллектуальных возможностей в этот период и помехи от посторонних в деловом общении. Возможно поступление негативной информации или задержка в получении нужной. Первая декада не подходит для всего, что требует большего, чем обычно приложения умственных усилий: не рекомендуется заниматься сложными проектами, принимать участие в трудных переговорах, составлять, изучать, подписывать договоры, документы. Влияние указанного аспекта будет ощущаться в основной работе, при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами и при решении финансовых вопросов. Поэтому в первую декаду лучше вести совместную деятельность с далёкими деловыми партнёрами. Возможна успешная командировка. Во второй и третьей декаде ситуация с далёкими партнёрами будет постепенно ухудшаться, поэтому все важные дела лучше закончить до 26 июня. С 10 числа аспект Сатурна прекратит своё действие, и положение улучшится, однако для основной работы – ненадолго. С 20 июня на Раков начнут влиять напряжённые аспекты Меркурия и Юпитера, из-за чего продвижение в делах окажется под вопросом. Для успешной работы у Раков остаётся только середина месяца. Но со второй декады улучшится ситуация с местными партнёрами – и останется благоприятным до конца месяца, за исключением промежутка 21 – 22 июня, когда не следует пытаться реализовать возникшие или предложенные идеи. Важными финансовыми делами лучше заниматься в третьей декаде. Ситуация в доме, отношения с близкими до 10 июня напряжённые, а затем благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни благоприятные, кроме 1 – 2 и 29 – 30 июня. Материальное положение в промежутки 1 – 5 и 21 – 22 июня неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

У Раков-женщин прогноз на июнь преимущественно благоприятный. Некоторые трудности ожидаются в период 17 – 22 июня, когда на Раков будут влиять напряжённые аспекты Меркурия и Венеры. В этот момент возникнут сложности в общении с коллегами и партнёрами, недоразумения в совместной деятельности, поэтому не рекомендуется в эти дни обсуждать важные вопросы, обращаться к руководству или в вышестоящие инстанции, к официальным органам. Также не стоит в эти дни приниматься за осуществления своих идей, планов. Для выполнения основных профессиональных обязанностей лучше всего подходит первая половина месяца. Дальше Раки столкнутся с трудностями, хотя и не фатальными. Месяц закончится успешно. Такой же прогноз гороскоп даёт и для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами: трудности ожидаются в указанный промежуток 17 – 22 июня, а также небольшие помехи возникнут 25 – 27 июня. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный. Если в промежуток 7 – 9 июня появится возможность рискнуть, то лучше от неё отказаться. Во всяком случае, собственное мнение в этот момент окажется правильным, а предложение от окружающих – неверным. 20 июня рекомендуется воздержаться от финансовых трат, особенно, внезапных. Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением 1 и 16 – 18 июня, благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни до 15 июня преимущественно положительный, а затем в основном негативный. Материальное положение благополучное, но в промежуток 7 – 9 июня возможны потери по легкомыслию.

В первой декаде июня у Раков-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Основная работа, взаимодействие с местными партнёрами и финансовая деятельность характеризуются отрицательно. У Раков-женщин, за исключением 1 июня, положительный прогноз по основной работе и взаимодействию с местными и далёкими деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов подходит промежуток 1 – 6 июня.

Во второй декаде у Раков-мужчин преимущественно положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими партнёрами тоже будет успешным, но 18 – 19 июня возникнут затруднения. Прогноз по финансам отрицательный. У Раков-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами благоприятный до 16 июня, и отрицательный, начиная с этой даты. Финансовая деятельность характеризуется как успешная.

В третьей декаде у Раков-мужчин прогноз по основной работе отрицательный. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет идти успешно, кроме промежутка 21 – 22 июня. Взаимодействие с далёкими партнёрами и финансовая деятельность будут идти с переменным успехом. У Раков-женщин благоприятный прогноз по финансам. При сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также выполнении основной работы возникнут небольшие трудности.

Лев

У Львов-мужчин в гороскопе на июнь значительное влияние оказывают напряжённые аспекты Марса с Меркурием и Юпитера с Сатурном. Первый из них будет действовать до 8 июня, создавая неблагоприятную обстановку для контактов с окружающими и делового общения с партнёрами и коллегами. В этот период нежелательно вести переговоры, заключать сделки, обращаться к руководству, вышестоящим инстанциям, официальным органам и юридическим организациям. Период не подходит для осуществления сложной интеллектуальной деятельности. Влияние второго аспекта будет ощущаться практически весь месяц. Он будет создавать препятствия для продвижения в работе и карьере, при расширении сферы деловых интересов и установлении новых деловых связей. Неудачное время для начала нового долгосрочного проекта. Также в июне не рекомендуется проявлять инициативу и демонстрировать лидерские качества. Следуя за событиями и действуя на второстепенных ролях, Львы смогут, если не продвинуться в делах, то хотя бы укрепить своё положение. На 26 – 27 июня не рекомендуется планировать что-либо важное, так как в эти дни Сатурн создаст особенно сильные помехи работе. Прогноз по финансам в целом положительный. Некоторые трудности возникнут 12, 21 и 26 июня. В первые две даты не следует тратить ресурсы на какие-либо начинания, а в последнем случае не рекомендуется искать финансовую поддержку (либо Львы не получат ожидаемые доходы, инвестиции и т.п.). Ситуация в доме, отношения с близкими большей частью благополучные: сложности ожидаются 1 и 26 – 27 июня. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном отрицательный, за исключением 1, 20 и 26 – 27 июня. Материальное положение благополучное.

У Львов-женщин ситуацию в июне будут определять четыре напряжённых аспекта: Марса с Меркурием, Нептуна с Венерой и Марсом, Юпитера с Сатурном. Первый аспект начнёт действовать с 13 числа и проявит себя в основной работе и при сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами. Всю важную работу лучше выполнить до указанной даты, поскольку его влияние сохранится до конца месяца. Остальные аспекты негативно отразятся на финансовой деятельности, а также личных деловых качествах Львов и общей ситуации вокруг них. Решать финансовые вопросы не рекомендуется до конца июня. Одиночная деятельность, самостоятельность, инициатива возможны только в первой декаде, но без риска – а если получится, то лучше предпочесть ей коллективную работу. И, в общем и целом, лучше в июне избегать лишней ответственности, особенно, в конце месяца, в промежуток с 24 по 30 июня (негативный прогноз для профессионального статуса). Период не подходит для реализации своих идей, планов, для начала долгосрочного проекта, расширения сферы деятельности или смены направления работы. Рекомендуется заниматься укреплением своего положения. Гармоничный аспект Урана, который будет действовать весь месяц, указывает на значительный потенциал изменений в лучшую сторону и внутреннюю готовность к этому Львов. Но Львам не следует вдохновляться этим обстоятельством: в их интересах контролировать ситуацию и учитывать риски. Положительные изменения в этот период должны происходить сами, без активности Львов, в противном случае Львы причинят себе вред. Ситуация в доме, отношения с близкими преимущественно благополучные – до 24 июня. Затем, до конца месяца, прогноз отрицательный. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, за исключением 1, 20, 26 июня. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде июня у Львов-мужчин полностью положительно оценивается финансовая деятельность. Прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами негативный на 1 – 7 июня, и положительный на остальные дни. У Львов-женщин преимущественно благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность на всю декаду характеризуется отрицательно.

Во второй декаде у Львов-мужчин основная работа и сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами будут идти с переменным успехом. Для решения финансовых вопросов не подходит промежуток 11 – 12 июня (на остальные дни прогноз благоприятный). У Львов-женщин прогноз по финансам остаётся негативным. Для выполнения основной работы и сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами подходит только промежуток 11 – 12 июня.

В третьей декаде у Львов-мужчин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами в основном неблагоприятный. Финансовая деятельность оценивается как успешная, с небольшими затруднениями 26 – 27 июня. У Львов-женщин прогноз на третью декаду по всей деятельности негативный.

Дева

У Дев-мужчин гороскоп на июнь в целом благоприятный, но в гороскопе присутствуют два аспекта Сатурна, с Луной и Ураном, которые негативно повлияют на отношения с местными деловыми партнёрами и профессиональное положение. Сатурн создаст препятствия для продвижения в работе, требующей значительных изменений в технологии или методах, а также в этот период возможны неприятные происшествия и ущерб репутации. Рекомендуется законсервировать на время совместную деятельность с местными партнёрами, или хотя бы не проявлять инициативы и не принимать на себя ответственности. Гороскоп показывает, что с 6 июня у Дев возникнут благоприятные условия для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Юпитера с Нептуном поможет Девам установить полезные контакты, расширить сферу деловых интересов, раскрыть свои творческие способности. Прогноз по основной профессиональной деятельности не вполне благоприятный: в течение всего месяца Девам придётся преодолевать трудности, которые будут создавать Меркурий и Венера. Вероятно, Девы столкнутся с проблемами в отношениях с коллегами и руководством, поэтому можно рекомендовать воздержаться от проявления в коллективе лидерских качеств. Финансовая деятельность оценивается как успешная, хотя 1 и 5 июня лучше не решать важных вопросов, так как в эти дни Девы переоценят свои способности и примут неверное решение. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни в основном благоприятный. Материальное положение тоже преимущественно благополучное, но следует проявить осторожность 5, 12 и 20 – 22 июня.

У Дев-женщин негативно проявят себя аспекты Сатурна с Марсом и Ураном. Их влияние распространится на сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Для работы с партнёрами подходят только короткие промежутки 3 – 4 и 13 – 14 июня, а также конец месяца, 26 – 30 июня. Прогноз по финансам практически полностью отрицательный. Поэтому рекомендуется отказаться от этой деятельности или свести её к минимуму. Гороскоп положительно оценивает выполнение основных профессиональных обязанностей: для этой деятельности прогноз благоприятный, с плавным улучшением к концу июня. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное. Здесь только 5 июня не рекомендуется предпринимать что-либо важное. Гармоничный аспект Урана с Меркурием создаст благоприятные условия для обновления контактов, расширения сферы деловых интересов, получения полезной информации. Это подходящее время для обсуждения совместной деятельности, составления планов, заключения договоров. Возможны неожиданные благоприятные события. Гороскоп даёт положительный прогноз для командировки, дальней поездки. В работе с далёкими партнёрами Девы смогут проявить самостоятельность, инициативу и свои творческие способности. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 1 – 5 июня напряжённые, а далее благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 20 июня отрицательный, а затем, до конца месяца, положительный. Материальное положение в основном неудовлетворительное.

В первой декаде июня у Дев-мужчин прогноз по основной работе преимущественно негативный: как благоприятный оценивается только промежуток 3 – 4 июня. Для финансовой деятельности не подходят 1 – 2 и 5 июня. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами на промежуток 1 – 5 июня характеризуется отрицательно, а на остальные дни положительно. Прогноз по работе с местными деловыми партнёрами полностью негативный. У Дев-женщин, за исключением 1 июня, положительно оценивается основная работа. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами благоприятный, но 1 и 4 – 5 июня возможны затруднения. Финансовая деятельность характеризуется отрицательно, а успешное взаимодействие с местными деловыми партнёрами возможно только 3 – 4 июня.

Во второй декаде у Дев-мужчин положительно характеризуются финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе ожидаются трудности. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами отрицательный. У Дев-женщин полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Выполнение основных профессиональных обязанностей будет преимущественно успешным. Прогноз по финансам и работе с местными партнёрами отрицательный.

В третьей декаде у Дев-мужчин гороскоп полностью положительно оценивает сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и решение финансовых вопросов. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными партнёрами отрицательный. У Дев-женщин положительно оцениваются основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Прогноз по финансам неблагоприятный. Взаимодействие с местными партнёрами до 26 июня характеризуется отрицательно, а далее как успешное.

Весы

У Весов-мужчин гороскоп на июнь в профессиональном плане благоприятный. Астрологический фон определят гармоничные аспекты Юпитера с Ураном и Венерой. Особенно заметным их влияние станет с 12 июня, и проявится в основной работе. Этот период особенно подходит для коллективной деятельности, проявления Весами инициативы, лидерских качеств, использования своих творческих способностей. Гороскоп указывает на хорошие отношения с коллегами и руководством, партнёрами и окружающими. Возможна успешная общественная деятельность, участие в массовых мероприятиях. Период подходит для ведения переговоров, деловых встреч, установления новых контактов. Гороскоп даёт положительный прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но 1 июня, из-за негативной Венеры, для общения непригоден. В остальное время Юпитер будет помогать Весам в работе, способствуя расширению сферы деловых интересов. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже в основном благоприятный, хотя последняя неделя, с 24 числа окажется неудачной. Здесь также проявится негативное воздействие Венеры, а с 27 июня проявится ещё и напряжённый аспект Юпитера с Луной, мешающих проведению хозяйственных работ, торговле, сделкам с имуществом и контактам с партнёрами, особенно, далёкими, в том числе иностранными. Промежуток не подходит для командировок, заключения договоров. Прогноз по финансовой деятельности благоприятный, с постепенным улучшением к концу месяца. Ситуация в доме, отношения с близкими до 24 июня благополучные, а далее напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин гороскоп в профессиональном плане благоприятный, но с 5 июня и до конца месяца на них будет воздействовать напряжённый аспект Сатурна с Луной, который отразится на их психическом состоянии и затруднит использование интеллектуальных способностей и деловых качеств. На коллективную работу это не повлияет, но одиночная работа нежелательна. Прогноз по выполнению основной работу полностью положительный, особенно удачными, по гороскопу, будут первые две декады: в это время Весы будут находиться под влиянием положительного аспекта Юпитера с Меркурием, который способствует деловому общению и коллективной деятельности. Возможно продвижение в карьере. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное, хотя в третьей декаде возникнут два неблагоприятных для работы момента – промежутки 20 – 22 и 26 – 27 июня. В обоих случаях Весы столкнутся с негативным влиянием Меркурия. В эти дни не рекомендуется вести переговоры, принимать важные решения, подписывать документы. Прогноз по работе с далёкими партнёрами тоже преимущественно благоприятный: некоторые проблемы ожидаются 13 и 20 – 23 июня, и тоже из-за Меркурия. Рекомендации те же. Прогноз по финансам положительный на весь месяц, кроме 1 июня (негативная Венера), когда следует воздержаться от любых финансовых операций. Ситуация в доме, отношения с близкими 1 – 4 июня благополучные, а далее напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни в основном положительный. Материальное положение преимущественно благополучное, трудности возможны 9, 21 – 22 и 26 июня.

В первой декаде июня у Весов-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 1 июня (на остальные дни прогноз благоприятный). Взаимодействие с далёкими партнёрами характеризуется как успешное. Прогноз по финансам также благоприятный. У Весов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы. Для решения финансовых вопросов не подходит 1 июня. При взаимодействии с далёкими партнёрами небольшие затруднения могут возникнуть 6 и 8 июня.

Во второй декаде у Весов-мужчин наилучший прогноз относится к выполнению основной работы. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами характеризуется как полностью успешное. При работе с далёкими партнёрами незначительные помехи ожидаются 15 и 20 июня. В финансовой деятельности некоторые сложности ожидаются 12 – 13 июня. У Весов-женщин наилучшим остаётся прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и выполнению основной работы. Финансовая деятельность тоже оценивается как успешная. При взаимодействии с далёкими партнёрами затруднения возможны 13 июня.

В третьей декаде у Весов-мужчин полностью благоприятен прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Для решения финансовых вопросов не вполне подходит промежуток 21 -22 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами в основном негативный. У Весов-женщин гороскоп положительно характеризует основную работу и финансовую деятельность. При работе с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 21 – 22 и 26 – 27 июня. Для сотрудничества с далёкими партнёрами неблагоприятен промежуток 21 – 23 июня.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин гороскоп на июнь в целом благоприятный, но негативный аспект Плутона с Нептуном отрицательно повлияет на отношения с далёкими деловыми партнёрами. Скорей всего Скорпионы столкнутся с неблагоприятными внешними обстоятельствами, вызванными масштабными экономическими факторами. Возможны неприятные происшествия в командировках, а также неудачные в деловом отношении поездки. Ситуация будет оставаться такой в течение всего месяца. Прогноз по основной работе положительный. Скорпионов будет поддерживать Венера, обеспечивая гармоничные отношения с коллегами, руководством и окружающими. Этот месяц лучше посвятить укреплению своего положения в коллективе, упорядочиванию текущей работы, решению хозяйственных, административных задач, имущественных вопросов. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный, за исключением промежутка 7 – 8 июня. В этот момент аспекты Венеры будут напряжёнными, и Скорпионы могут проявить неуместную инициативу или избыточную настойчивость в контактах с партнёрами. Рекомендуется не делать резких шагов. В целом ситуация будет развиваться с улучшением к концу месяца. Прогноз по финансам тоже благоприятный, хотя незначительные затруднения возможны 18 – 19 и 29 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими в промежуток 1 – 7 июня напряжённые, а после него – благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни такой же. Материальное положение на первую декаду прогнозируется неудовлетворительное, а на остальное время благополучное.

У Скорпионов-женщин негативный аспект Плутона и Нептуна отрицательно скажется на выполнении основной работы и сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами. Также гороскоп негативно характеризует перспективы продвижения в карьере. Ожидаются напряжённые отношения в коллективе и с руководством, вероятно, из-за влияния внешних факторов. Не рекомендуется проявлять инициативу и лидерские качества. Лучше работать в коллективе на второстепенных позициях, не принимая на себя ответственность. Не следует предпринимать попыток улучшить ситуацию, так как Скорпионы будут неверно представлять причины её возникновения. Гороскоп даёт преимущественно положительный прогноз для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Сложности могут возникнуть в промежутки 12 и 20 – 24 июня. В эти моменты не рекомендуется рисковать и спешить с принятием решения. Также 12 числа желательно избежать коллективных действий, если ответственность за результат окажется возложена на Скорпионов. Прогноз по финансовой деятельности положительный, за исключением промежутка 8 – 9 июня: напряжённый аспект Венеры указывает на возможные финансовые потери. Вероятно, у Скорпионов появится возможность и искушение быстро получить некую прибыль, но, судя по гороскопу, своей цели они не достигнут. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя в промежуток 20 – 24 июня возможны некоторые (незначительные) трудности. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение благополучное, но 12, 16 – 17 и 20 – 22 июня следует проявить осторожность.

В первой декаде июня у Скорпионов-мужчин гороскоп положительно оценивает выполнение основной работы. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 7 – 8 июня. Прогноз по финансам благоприятный, а по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный. У Скорпионов-женщин выполнение основной работы и сотрудничество с далёкими партнёрами оцениваются негативно. Для решения финансовых вопросов не подходит 8 – 9 июня. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрам положительный.

Во второй декаде у Скорпионов-мужчин полностью положительно оцениваются выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами. При работе с финансами возможны небольшие затруднения 18 – 19 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами остаётся отрицательным. У Скорпионов-женщин полностью положительно характеризуется финансовая деятельность. В отношениях с местными деловыми партнёрами затруднения могут возникнуть 12 и 20 числа. Основная работа и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами по-прежнему оцениваются негативно.

В третьей декаде у Скорпионов-мужчин практически полностью благоприятен прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, и финансам (кроме 29 июня). Прогноз по взаимодействию с далёкими партнёрами отрицательный. У Скорпионов-женщин сохраняется отрицательный прогноз по выполнению основной работы. Финансовая деятельность характеризуется как успешная, за исключением 25 июня. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются в промежуток 21 – 24 июня, а для работы с далёкими партнёрами подходит только промежуток 26 – 28 июня.

Стрелец

В июне в астрологическом фоне у Стрельцов-мужчин значительное влияние имеют негативные аспекты Сатурна с Плутоном и Ураном, а также Юпитер, которые проявят себя в первую очередь в отношениях с далёкими деловыми партнёрами и финансах, а также затронут основную работу. Для основной деятельности неудачной будет середина месяца – промежуток 11 – 22 июня. В этот период ожидается осложнение отношений с коллективом и руководством, поэтому Стрельцам не рекомендуется проявлять самостоятельность и принимать на себя ответственность. Все важные вопросы лучше перенести на остаток месяца – период с 23 июня. Прогноз по финансовой деятельности полностью неудовлетворительный, желательно перенести её на более поздний период или передоверить коллегам. Для работы с далёкими партнёрами подходит только короткий промежуток 25 – 28 июня, когда возможна разовая успешная сделка. Не следует отправляться в командировку, заключать договоры, соглашения. Лучше в июне вообще избегать контактов с далёкими партнёрами (кроме указанного промежутка). Гороскоп в целом положительно характеризует сотрудничество с местными деловыми партнёрами, но некоторые затруднения в отношениях ожидаются 8 – 9, 12 – 13 и 20 – 21 июня. В эти периоды желательно не обсуждать важных вопросов и не предпринимать резких шагов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме 3 июня. Материальное положение благополучное, но 3 и 12 июня возможны потери или неоправданные траты.

У Стрельцов-женщин гороскоп в профессиональном плане преимущественно благоприятный. Но в основной работе в течение всего месяца регулярно будут возникать затруднительные ситуации. Под воздействием негативной Венеры 1, 8 – 9, 17, 21 – 22, 25, 30 июня у Стрельцов будут возникать сложности в общении с партнёрами, коллегами, руководством, коллективная работа в эти дни окажется неэффективной. Вообще, в июне, судя по гороскопу, Стрельцам лучше работать самостоятельно. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами тоже будут возникать кратковременные затруднения: здесь неблагоприятными будут 1, 12, 17, 21 – 22 и 30 июня. Но в основном работа будет продвигаться успешно. Период больше подходит для решения текущих задач. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами наилучший в июне, особенно, начиная со второй декады. Только 19 июня нежелательно принимать важное решение, пытаться осуществить внезапно возникшую идею, предложение. Лучше перенести это хотя бы на следующий день. Но в целом обстановка в июне будет подходящей для проявления творческих способностей и инициативы: Стрельцам будет помогать гармоничный аспект Юпитера с Нептуном. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже положительный, и тоже за исключением 19 июня. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение неустойчивое, скорей неудовлетворительное.

В первой декаде июня у Стрельцов-мужчин, за исключением промежутка 8 – 9 июня, положительный прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность характеризуются негативно. У Стрельцов-женщин гороскоп даёт отрицательный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит только 1 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов положительный.

Во второй декаде у Стрельцов-мужчин остаётся негативным прогноз по финансам и сотрудничеству с далёкими партнёрами. Для выполнения основной работы подходит только 14 июня. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 12 – 13 и 20 июня. У Стрельцов-женщин, кроме 19 июня, положительно оценивается финансовая деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе трудности возникнут 17 июня. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят 12 и 17 июня.

В третьей декаде у Стрельцов-мужчин, кроме промежутка 21 – 22 июня, благоприятный прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Прогноз по финансам остаётся отрицательным. Для работы с далёкими партнёрами подходит только 25 – 28 июня. У Стрельцов-женщин полностью положительный прогноз по финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В основной работе затруднения ожидаются 21 – 22, 25 и 30 июня. Для взаимодействия с местными деловыми партнёрами не подходят 20 – 21 и 30 июня.

Козерог

Гороскоп на июнь у Козерогов-мужчин преимущественно благоприятный, хотя в середине месяца в основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами ожидается три промежутка, в которые возникнут осложнения: 10, 15 – 17 и 20 – 22 июня. Во всех случаях Козероги окажутся под воздействием напряжённых аспектов Меркурия, которые ухудшат их интеллектуальные способности, затруднят общение с коллегами и партнёрами, а также создадут проблемы с получением или передачей информации. Кроме того, 28 июня аспект Меркурия с Луной может привести к беспорядку в работе, рассогласованности в действиях, недоразумениям при обсуждении договоров, совместных планов. Это неподходящий момент для подписания деловых бумаг, принятия важных решений. В целом июнь больше подходит для выполнения текущей работы, чем расширения сферы деловых интересов. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов положительный, за исключением 1 июня. В указанный день, под воздействием негативной Венеры, Козероги могут быть введены в заблуждение и принять неадекватное решение. Также день не подходит для осуществления собственных идей и планов – зато на весь остальной месяц гороскоп даёт благоприятный прогноз для самостоятельной работы, инициативы и применения творческих способностей. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений скорей негативный. Материальное положение неустойчивое: 10, 15 – 17 и 20 – 22 июня ожидаются затруднения.

У Козерогов-женщин гороскоп благоприятный. В астрологическом фоне определяющую роль будут играть гармоничные аспекты Урана с Меркурием и Юпитера с Нептуном, что говорит об успешном использовании Козерогами своих способностей, хороших отношениях с коллегами, партнёрами и руководством, слаженной и продуктивной деятельности. В соответствие с этим, прогноз по выполнению основной работы благоприятен на весь месяц, хотя 22 июня рекомендуется воздержаться от контактов с руководством и обсуждения деловых или хозяйственных вопросов. На всякий случай, на этот день лучше не планировать ничего важного. Также на 22 июня приходится негативный прогноз по отношениям с местными деловыми партнёрами. Кроме того, 3 июня (воскресенье) тоже желательно избегать взаимодействия с ними. На остальные дни работа с партнёрами оценивается как стабильно успешная. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется положительно. Здесь только 27 июня, из-за напряжённого аспекта Меркурия с Сатурном, возможна некая неудача, например, срыв договоренностей, встречи, задержка в получении информации или документов. Прогноз по решению финансовых вопросов полностью благоприятный на весь июнь. Одиночная деятельность не рекомендуется в конце месяца, 26 – 30 июня, а в предшествующие периоды Козероги могут выбирать между самостоятельной и коллективной работой, как посчитают нужным. Ситуация в доме, отношения с близкими в основном напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение в промежуток 21 – 28 июня неудовлетворительное, а в остальные дни благополучное.

В первой декаде июня у Козерогов-мужчин в основной работе и при взаимодействии с местными деловыми партнёрами ожидаются затруднения 10 июня. Прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансовой деятельности положительный, за исключением 1 июня. У Козерогов-женщин прогноз по основной работе, взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансам полностью положительный. При взаимодействии с местными деловыми партнёрами возможны небольшие проблемы 3 июня.

Во второй декаде для Козерогов-мужчин гороскоп даёт полностью благоприятный прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансовой деятельности. При взаимодействии с местными партнерами и выполнении основной работы проблемы могут возникнуть 15 – 17 и 20 июня. У Козерогов-женщин основная работа, сотрудничество с далёкими партнёрами и финансовая деятельность оцениваются как полностью успешные. При работе с местными деловыми партнёрами кратковременное затруднение может возникнуть 13 числа.

В третью декаду у Козерогов-мужчин сохраняется положительный прогноз по сотрудничеству с далёкими партнёрами и финансовой деятельности. В основной работе и взаимодействии с местными деловыми партнёрами некоторые трудности ожидаются 21 – 22 и 26 июня. У Козерогов-женщин, за исключением 22 июня, гороскоп положительно оценивает основную работу. При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами затруднения ожидаются 22 – 23 июня, а для взаимодействия с далёкими партнёрами не подходит 27 июня. Прогноз по финансам полностью благоприятный.

Водолей

В июне в астрологическом фоне у Водолеев-мужчин наблюдается значительное влияние негативных аспектов Сатурна с Ураном и Марса с Солнцем. Первый из них отрицательно проявит себя при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами и работе с финансами, а второй отразится на взаимодействии с местными партнёрами. По этой причине прогноз по работе с далёкими партнёрами неблагоприятен до начала третьей декада, до 21 июня, а сотрудничество с местными партнёрами не рекомендуется с 9 по 12 и с 19 по 22 июня. Активность в этом направлении можно развивать в первой декаде или третьей. Для решения финансовых вопросов подходит только промежуток 23 – 27 июня. Гороскоп даёт положительный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, особенно, на период со второй декады, с 13 числа. С этой даты начнёт действовать гармоничный аспект Юпитера с Меркурием, который будет стимулировать интеллектуальную деятельность Водолеев и создаст подходящие условия для значительного продвижения в работе. Гороскоп показывает, что в июне коллективная деятельность Водолеев окажется неудачной, а одиночная, наоборот, успешной (с 13 июня). Поэтому рекомендуется сосредоточиться на своих обязанностях, планах, действовать независимо от остальных. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений до 9 июня характеризуются положительно, а далее негативно. Материальное положение до 8 июня благополучное, а затем неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин гороскоп скорей неблагоприятный. Главную роль в июне будут играть негативные аспекты Урана с Меркурием и Сатурном и Плутона с Венерой и Сатурном. Они отрицательно повлияют на выполнение основной работы и сотрудничество с местными деловыми партнёрами, а также – в первую декаду – на отношения с далёкими деловыми партнёрами. Финансовая деятельность от них не пострадает: гороскоп показывает, что эта работа будет развиваться успешно, с плавным улучшением к концу месяца. Негативные аспекты Плутона, Урана и Сатурна указывают на то, что Водолеи столкнутся с внешними обстоятельствами масштабного характера, вероятно, экономическими, которые не позволят им осуществить планы и продвинуться в делах. Вероятны неожиданные неприятные события, нарушающие ход работы. Поэтому рекомендуется снизить деловую активность до минимума и заниматься только необходимыми текущими вопросами. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами нормализуется с 13 июня. Начиная с этой даты, Водолеям будет помогать гармоничный аспект Юпитера с Нептуном. Он способствует расширению сферы деловых интересов, применению творческих способностей, поэтому у Водолеев появится возможность действовать самостоятельно и успешно (что подтверждает благоприятный прогноз по одиночной деятельности), в том числе в командировке или дальней поездке. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 9 и 12 – 14 июня возможна напряжённость. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются в основном положительно. Материальное положение неудовлетворительное.

В первой декаде июня у Водолеев-мужчин прогноз по основной работе положительный, но в промежуток 3 – 5 июня возможны небольшие затруднения. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит промежуток 9 – 10 июня. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности полностью отрицательный. У Водолеев-женщин гороскоп даёт благоприятный прогноз только для финансов. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, и основная деятельность оцениваются негативно.

Во второй декаде у Водолеев-мужчин гороскоп даёт благоприятный прогноз по основной работе. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами подходит только промежуток 13 – 18 июня. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный. У Водолеев-женщин положительно характеризуется работа с финансами, а также сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами (кроме 11 – 12 июня). Для взаимодействия с местными партнёрами не подходит промежуток 12 – 14 июня. Прогноз по основной работе отрицательный.

В третьей декаде у Водолеев-мужчин остаётся положительным прогноз по основной работе и взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами. Для сотрудничества с местными деловыми партнёрами не подходит 21 июня. Для работы с финансами прогноз положительный на период 23 – 27 июня. У Водолеев-женщин полностью благоприятен прогноз по финансам. При сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами небольшие сложности могут возникнуть 23 и 29 – 30 июня, а при работе с местными партнёрами – в промежутки 21 – 22 и 29 июня. Прогноз по основной работе остаётся негативным.

Рыбы

В июне гороскоп у Рыб-мужчин положительный, однако, в течение всего месяца на них будет воздействовать напряжённый аспект Урана с Сатурном, который негативно отразится на перспективе карьерного роста и, кроме того, отрицательно скажется на их коллективной и одиночной деятельности. В связи с этим рекомендуется отказаться от инициативы и проявления своих лидерских качеств, не принимать на себя ответственность, дополнительные обязанности, а также не рисковать. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь месяц благоприятный, при этом желательно сосредоточиться на текущей работе, не предпринимая попыток развития, расширения сферы деловых интересов. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное, хотя в третьей декаде, точней, 20 – 24 июня, у Рыб, по гороскопу, возникнут сложности в отношениях с партнёрами, скорей всего из-за недопонимания обеими сторонами. В этот период нежелательно обсуждать важные вопросы и подписывать обязывающие документы. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже положительный, за исключением промежутков 1 – 4 и 20 – 21 июня. В первой декаде возможно возникновение перспективных проектов и успешная подготовительная деятельность. Кроме того, 5 – 6 июня в этой сфере Рыбы могут получить некую выгоду. Финансовая деятельность на весь период характеризуется положительно. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Рыб-женщин гороскоп в целом благоприятный, хотя во второй декаде возникнут помехи из-за напряжённых аспектов Сатурна и Меркурия. В первую очередь, это проявится в финансах и при сотрудничестве с далёкими деловыми партнёрами, но также отразится на перспективах продвижения в карьере и коллективной работе. Поэтому все важные финансовые вопросы, а также совместные дела с партнёрами лучше отложить до третьей декады, когда ситуация улучшится. Первая декада тоже благоприятна для работы, но несколько уступает третьей. Кроме того, промежуток 1 – 2 июня характеризуется негативно в плане взаимодействия с далёкими партнёрами. Прогноз по основной профессиональной деятельности положительный. Небольшие проблемы ожидаются только 12 – 13 и 20 – 22 июня. В первом случае Рыбы могут принять неправильное решение из-за рассогласованности в работе с коллегами. Во втором случае возможен конфликт из-за превышения полномочий. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами будет продвигаться с определёнными трудностями, хотя и не фатальными. Неблагоприятны для работы первая декада и промежутки 12 – 13 и 20 – 22 июня. Нежелательно начинать крупный и долгосрочный проект. Ситуация в доме, отношения с близкими в первой декаде напряжённые, а затем преимущественно благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений в основном положительный. Материальное положение неустойчивое, но скорей благополучное.

В первой декаде июня у Рыб-мужчин гороскоп даёт положительный прогноз по основной работе, сотрудничеству с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. При работе с далёкими деловыми партнёрами сложности могут возникнуть 1 – 3 июня. У Рыб-женщин прогноз по основной работе и решению финансовых вопросов преимущественно положительный. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 1 – 2 июня. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется негативно.

Во второй декаде у Рыб-мужчин гороскоп положительно оценивает финансовую деятельность и сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами (кроме 20 июня). Основная работа и взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается как успешное, за исключением 20 июня. У Рыб-женщин прогноз по основной работе и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами оценивается положительно, кроме 12 июня. Прогноз по финансам в основном негативный, а при взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами осложнения ожидаются 15 – 17 и 19 – 20 июня.

В третьей декаде у Рыб-мужчин полностью благоприятен прогноз по основной работе и финансовой деятельности. При взаимодействии с далёкими деловыми партнёрами возможны лишь незначительные затруднения, а при сотрудничестве с местными партнёрами трудности могут возникнуть 21 – 24 июня. У Рыб-женщин, кроме 21 июня, положительно характеризуются сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность. В основной работе и при взаимодействии с местными партнёрами некоторые проблемы ожидаются 21 – 22 июня.

Челябинск, Денис Вербицкий

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