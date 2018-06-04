Двое детей пострадали в ДТП с перевертышем на южноуральской трассе

В Челябинской аварии перевернулись на машину два взрослых и два ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вчера, 3 июня, в 16:10 часов на 161м километре автодороги «Южноуральск – Магнитогорск» на территории Нагайбакского района.

Водитель, женщина 33 лет, управляя автомобилем «Мазда Аксела», не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части влево, где опрокинулась в левый кювет по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП водитель и пассажиры: мужчина 1982 года рождения и два пятилетних ребенка получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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