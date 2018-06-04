«Может упасть в любой момент»: над входом в Сугомакскую пещеру обнаружили 100-килограммовую глыбу

Волонтеры предупредили посетителей Сугомакской пещеры об опасности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настораживающую находку члены челябинского отделения Русского географического общества обнаружили вчера в Кытштыме, во время очередной акции по очистке Сугомакской пещеры от надписей вандалов: прямо над входом навис шатающийся кусок скалы.

«Камень размером 60 на 60 сантиметров и весом примерно в 100 килограммов может упасть на голову кому угодно, – цитирует «Кыштымский рабочий» жителя города, члена РГО Андрея Синильщикова. – Когда он упадёт, никто не знает, но это может случиться в любой момент».

Сбить стокилограммовый камень волонтёры самостоятельно не имеют права –изменять внешний вид памятника природы без официального разрешения нельзя. Такое решение могут принять только сотрудники учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области», которое оформило год назад лицензию на право пользования недрами Сугомакской пещеры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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