Ветер, ливни и… тепло: на Южном Урале продлили экстренное предупреждение

Южноуральцев по-прежнему предупреждают о сильном ветре и ливнях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 5 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются умеренные дожди, грозы, порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Какова будет температура воздуха, в пресс-службе ведомства не уточняют. Между тем, на сайте Челябинского ЦГМС указано, что температура воздуха 5 июня прогнозируется в промежутку между 22-27 градусами выше нуля. Впрочем, согласно вчерашнему прогнозу, уже сегодня воздух должен был прогреться до +19 градусов. Между тем, выше отметки в +15 градусов температура сегодня не поднималась.

В условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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