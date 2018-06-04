Южноуральскую общественность отрежут от обсуждения проблем экологии

Об общественном мнении по экологической проблематике губернатору Челябинской области будут рассказывать специально отобранные эксперты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одним из первых шагов обновленного министерства экологии Челябинской области станет переформатирование общественного совета по вопросам экологии при губернаторе Челябинской области. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Лихачев.

По словам министра, обсуждение экологических вопросов вполне может взять на себя общественная палата региона. У губернатора же должен собираться экспертный совет. При этом, как отметил г-н Лихачев, новый формат будет заточен под решение конкретных экологических проблем. «Не все члены экспертного совета будут собираться в одном месте и в одно время», – отметил чиновник.

Кто будет формировать проблематику заседаний экспертного совета и состав каждого обсуждения, Сергей Лихачев не уточнил. Сказав лишь, что именно эксперты, возможно, с участием Общественной палаты Челябинской области, и будут доносить до губернатора обеспокоенность общественности по поводу той или иной экологической проблемы, а также формировать у главы региона представление об отношении населения области к экологии.

Возражения некоторых несогласных с подобной новацией, напомнивших, что полгода назад именно некоторые эксперты обвиняли челябинцев, обеспокоенных состоянием воздуха в городе, в скатывании в истерику, не убедили нового министра в недостаточной проработанности переформатирования губернаторского совета. «Хватит слов, – безапелляционно заявил г-н Лихачев. – Нужно переходить к делам».

По сути, изменение формата губернаторского совета означает отсечение губернатора от общественности при обсуждении экологической проблематики. Теперь Борису Дубровскому о настроениях южноуральцев будут рассказывать некие «эксперты» и аппарат Общественной палаты Челябинской области, прославившийся в истории с обсуждением проблемы строительства Томинского ГОКа явной предвзятостью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.06.18

Ветер, ливни и… тепло: на Южном Урале продлили экстренное предупреждение. / «Может упасть в любой момент»: над входом в Сугомакскую пещеру обнаружили 100-килограммовую глыбу. / Двое детей пострадали в ДТП с перевертышем на южноуральской трассе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»