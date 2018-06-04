Дело о взятках ректора УралГУФК и его дочери передано в суд

Дело о многомиллионных взятках ректора УралГУФК Евгения Орехова направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ректора Уральского государственного университета физической культуры и его дочери, обвиняемых в получении взятки, превышении должностных полномочий, а также посредничестве во взяточничестве.

По данным следствия, в период 2015-2016 годов мужчина при посредничестве дочери получил взятки в сумме более 4,1 миллиона рублей от представителей коммерческих организаций за заключение контрактов на выполнение работ и оплату по ним. Также, им, с превышением должностных полномочий были заключены договоры аренды имущества университета, оплата по которым не была произведена. Ущерб, причиненный университету, оценивается в сумме более 5,6 миллиона рублей.

Как уже сообщал «Новый День», Евгений Орехов был задержан в мае 2016 года при получении взятки в 200 тысяч рублей за общее покровительство коммерческим структурам при заключении госконтрактов для нужд вуза. Вместе с ним задержали двух челябинских бизнесменов, выступавших в качестве посредников сделки.

В ходе ректору университета предъявили обвинение в получении семи взяток на общую сумму более четырех миллионов рублей и заключили в следственный изолятор. Позднее компанию Орехову и его подельникам составила дочь ректора челябинского вуза, также выполнявшая посреднические функции. Женщину в СИЗО Челябинска доставили из Санкт-Петербурга.

Осенью 2016 года южноуральских коммерсантов отпустили под подписку о невыезде: челябинцы полностью признали свою вину и заключили досудебное соглашение. Через некоторое время под домашний арест из следственного изолятора вышли и экс-ректор с дочерью.

В ходе расследования уголовного дела судом по ходатайству следователя СК наложен арест на квартиру Орехова стоимостью более 5 миллионов рублей, а также на средства и ювелирные изделия его дочери на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ России и ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, выявившие преступления.

В феврале этого года Центральный районный суд Челябинска признал южноуральских коммерсантов виновными в посредничестве во взяточничестве, приговорив каждого к уплате штрафа в 1,5 миллиона рублей.

Теперь перед судом предстанут Евгений Орехов и его дочь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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