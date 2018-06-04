«Я ничего не говорил…» Южноуральский министр экологии обозначил свою позицию по Томинскому ГОКу (ВИДЕО)

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев счел несвоевременным обсуждение проблемы Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», целью проведения публичных обсуждений по проблеме строительства Томинского ГОКа было убедить жителей Челябинска и окрестностей в том, что Русская медная компания (учредитель АО «Томинский ГОК») все делает правильно. Об этом заявил министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

«Общественная палата хотела понять: как сделать так, чтобы население было информировано, что РМК и другие организации, занятые в этом, стараются выполнять все положения природоохранного законодательства», – заявил чиновник. При этом упрекнув противников строительства Томинского ГОКа в том, что они не вносили в ходе обсуждений никаких предложений. «К сожалению, не всегда этот «мозговой штурм» приносил результаты, – констатировал министр экологии. – Потому что предложений не было. Была констатация факт, информационные вбросы. Но предложений не было».

Почему челябинцы, выступающие категорически против строительства опасного производства вблизи от города-миллионника, должны думать за проектантов от РМК как именно скорректировать проект, чтобы успокоить общественность, министр не пояснил. Зато похвастался достижениями экспертов Общественной палаты Челябинской области.

Изменения в проект Томинского ГОКа, впервые прозвучавшие из уст ревизоров Уральского горного университета, министр приписал экспертам Общественной палаты Челябинской области

Обсуждать более подробно Сергей Лихачев отказался. «Все знают, что я по Томинскому ГОКу никогда ничего не говорил», – подчеркнул министр. И предложил дождаться результатов государственной экологической экспертизы проекта ликвидации Коркинского угольного разреза с использованием пульпы из обезвоженных хвостов обогащения руды Томинского месторождения. При этом вещество, которое Томинский ГОК намерен транспортировать в Коркинский разрез, г-н Лихачев назвал песком.

По словам чиновника, только после получения результатов экспертизы эксперты смогут приступить к обсуждению проекта. Логика министра не совсем понятна. Ведь если экспертиза будет положительной, что тогда экспертам обсуждать? А если отрицательной – тогда и подавно.

Между тем, на площадке Томинского ГОКа продолжаются работы по подготовке к строительству комбината и разработке месторождения. При этом стоит отметить, что даже получение отрицательного заключения госэкспертизы по проекту ликвидации разреза, эти работы вряд ли остановит. Просто потому, что вариант с Коркинским разрезом (предложенный, если верить Сергею Лихачеву, заботливыми экспертами Общественной палаты Челябинской области) является лишь одной из возможностей по складированию отработанных хвостов производства Томинского ГОКа. И об этом представители РМК открыто говорили в ходе одной из встреч рабочей группы по проблеме Томинского ГОКа, проходивших под эгидой ОПЧО.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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