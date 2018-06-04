В Миассе иномарка врезалась в «скорую», перевозившую пациентку с инфарктом

В Челябинской область внедорожник не пропустил машину скорой помощи, перевозившую пациентку с инфарктом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшее воскресенье около 10:30 в северной части Миасса, в районе Машгородка.

На пересечении проспекта Макеева и улицы Молодёжной автомобиль «Лексус» врезался в выехавший на перекресток автомобиль скорой медицинской помощи, после чего врезался в дорожное ограждение.

«Скорая» ехала на красный свет при включенных спецсигналах. По данным NewsMiass, машина ехала из Златоуста. В момент аварии в автомобиле скорой помощи перевозили пациентку с подозрением на инфаркт миокарда. К счастью, к месту ДТП оперативно прибыла местная машина скорой помощи и довезла женщину до больницы. По данным медиков, авария не ухудшила ее состояние.

В настоящее время устанавливаются все подробности ДТП. Инспекторы ДПС пока склонны считать, что вина в столкновении лежит как на водителе внедорожника, так и на водителе «скорой».

Челябинск, Виктор Елисеев

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