Плата за удобство: в ЧелябГЭТ отказались подключать к акции со снижением цены транспортные карты (ВИДЕО)

Директор ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко не планирует подключать транспортные карты к акции по снижению стоимости проезда в городском электротранспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 1 июня, когда проезд в автобусах и трамваях Челябинска стал стоить 20 рублей (при оплате наличными), пассажиропоток в городском электротранспорте увеличился на 1,2%. Об этом сообщил руководитель ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко.

Вместе с тем, по словам топ-менеджера муниципального перевозчика, главная задача «игры на понижение» – удержать в летний период пассажиропоток на прежнем уровне. «Летом дети на каникулах, взрослые уезжают в отпуска, поэтому число горожан, пользующихся транспортом, обычно снижается», – отметил г-н Павлюченко.

Когда именно закончится срок проведения акции, директор ЧелябГЭТ говорить стал, заявив, что не хотел бы устанавливать конкретные сроки. Хотя радоваться челябинцам этому нежеланию или нет, неизвестно. Дело в том, что сразу после этого заявления Александр Павлюченко напомнил, что в 2016 году летом пассажиропоток снизился, а вот в 2015 году снижения не было. Так что не исключено, что муниципальный перевозчик отменит снижение стоимости проезда и раньше сентября. Хотя вероятен и вариант с продлением акции на часть осени.

Тем более что г-н Павлюченко уверяет: стоимость проезда в 20 рублей экономически обоснованна. Это могло бы вызвать недоумение, ведь раньше и в ЧелябГЭТ, и в ОГТ настаивали, что даже тариф в 23 рубля за поездку ниже экономически обоснованного. У директора муниципального перевозчика есть объяснение такой перемене настроения. «Цены на бензин выросли, а цены на электроэнергию остались на прежнем уровне», – приводит свой аргумент Александр Павлюченко. Однако такое объяснение недоумения не снимает. Ведь цена электроэнергии и не уменьшилась. Выходит, или раньше в ЧелябГЭТ врали про экономическую обоснованность 23-рублевого тарифа, или теперь компания решила немного подемпинговать, воспользовавшись повышением цен на горючее – поведение, далекое от честной конкуренции.

Впрочем, тех челябинцев, кто привык пользоваться транспортной картой, все эти волнения обойдут стороной: руководство ЧелябГЭТ не намерено подключать их к акции.

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Логика весьма странная. Ведь чем больше человек совершает поездок, тем больше денег получает транспортное предприятие. И вряд ли исключение именно этих горожан из «акционной» схемы справедливо. Ведь получится, что пассажиры, выбравшие трамвай или троллейбус случайно, оказываются в более выигрышном положении, чем те, кто прочно связал себя с муниципальным перевозчиком. Выходит эдакая программа лояльности наоборот. Однако руководству ЧелябГЭТ она странной не кажется.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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