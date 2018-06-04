Ради помпезной трассы к саммитам в Челябинске готовы снести несколько многоквартирных домов

В мэрии Челябинска не смогли опровергнуть слухи о возможном расселении нескольких многоквартирных домов ради прямой дороги к конгресс-холлу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», городские власти гарантируют компенсацию собственникам гаражей и домов, которые попадут под снос в случае решения продлить улицу Братьев Кашириных до пересечения с улицей Бажова в Тракторозаводском районе Челябинска. Об этом заявил глава города Евгений Тефтелев.

Информация о возможном строительстве дороги начала курсировать в городе в конце прошлой недели. «Есть инфа по продолжению Кашириных в сторону Бажова. На уровне слухов, – написал в соцсетях один из горожан. – С подтверждением от собственников гаражей на «Меридиане», в районе пересечения с Лобкова. Гаражи начали готовить к сносу. Говорят, Москва ставит цель построить прямую дорогу в аэропорт к ШОСу, ибо Труда и Ленина не подходят по нормам».

Евгений Тефтелев не стал прямо отвечать, рассматриваются ли такие планы в мэрии на сегодняшний момент, ограничившись общими словами. «Развитие территории будет проходить исходя из результатов публичных слушаний, – заявил градоначальник. – Если возникнет вопрос переноса каких-то объектов недвижимости, которые там законно существуют, то решаться он будет с компенсацией и на основании нормативных документов».

Между тем, как заметили горожане, в случае реализации подобного сценария, под снос могут попасть не только гаражи, но и несколько многоквартирных домов. Решить вопрос с жителями многоэтажек будет для городских властей достаточно сложно.

С одной стороны, собственникам могут предложить выкупить квартиры по рыночной цене. Однако не факт, что их устроит сумма, предложенная мэрией. Конечно, этот спор можно решить в суде. Но перспектива проведения саммитов ШОС и БРИКС через два года не предполагает возможности длительного судебного разбирательства. А значит, горожанам могут предложить вариант переселения в другое жилье.

С другой стороны, вряд ли все помещения в этих зданиях приватизированы. И челябинцам, живущим в них на основании договоров социального найма, опять-таки власти обязаны будут предложить переезд в другие помещения.

Но у городских властей крайне ограниченны возможности по переселению: маневренного фонда практически нет, не говоря уже о полноценном жилье. То есть, по сути, единственная возможность разрешить вопрос – организация «коллективного» переезда в новостройку. Настоящая проблема в том, что областное правительство слишком увлечено схемой, когда в один жилой комплекс переселяются жители ветхо-аварийных домов едва ли не всего Южного Урала.

Однако, решая сиюминутную проблему, чиновники не замечают серьезной угрозы, которую несет такое недальновидное решение. Действительно, «коллективный» переезд позволяет аккумулировать максимальное количество средств на одном объекте, а значит, построить его за минимальные сроки, возможно, даже сэкономив на этом. В итоге в одном жилом комплексе либо квартале собираются, как правило, неустроенные жители: прибыв из другого города, они практически лишены возможности найти нормальную работу – прежде всего, в силу отсутствия устойчивых социальных связей на новом месте. С течением времени это приводит к маргинализации жителей всего жилого комплекса, и вместо развития мегаполиса власти получают, увы, очередное гетто со всеми вытекающими последствиями.

К сожалению, первые плоды такой переселенческой политики Челябинск уже успел пожать: памятная всем горожанам история о расстреле из пневматики машины скорой помощи, устроенном певцом театра оперы и балета, произошла как раз в таком «переселенческом» доме.

Если аналогичная история произойдет еще в одном «переселенческом» пункте – ЖК «Смолинский», можно говорить о формировании тенденции. А ведь первоначально застройщик рассматривал возведение этого комплекса как возможность «вытянуть» окраину Ленинского района, преодолеть статус гетто, полученный им в последние три десятилетия. Но восторженно воспринятое областными властями и одобренное федеральными чиновниками «общее переселение в областной центр», вполне вероятно, поставит крест на благих намерениях строителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.06.18

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