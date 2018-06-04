Южноуральцам разрешили ходить в лес

На Южном Урале отменен особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, глава региона Борис Дубровский подписал соответствующее постановление.

Как отмечено в документе, особый противопожарный режим отменен в связи со стабилизацией пожарной обстановки на Южном Урале, установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности.

Добавим, особый противопожарный режим на территории Челябинской области по решению главы региона Бориса Дубровского действовал с 28 апреля. По состоянию на утро 4 июня 2018 года на территории лесного фонда Челябинской области с начала пожароопасного сезона ликвидированы 547 пожаров на площади 22 тысячи 361,99 га. На тушении были задействованы 6 тысяч 734 человека и 2 тысячи 308 единиц техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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