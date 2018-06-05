Шестеро южноуральцев пострадали в ДТП на региональной трассе

При столкновении двух отечественных легковушек пострадали шестеро жителей Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, авария произошла вчера, 4 июня, в 14:30 на 44-м километре автодороги «Бишкиль – Варламово».

23-летний водитель автомобиля «Лада 111730» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю «Лада ХREI». В итоге оба водителя и 4 пассажира получили травмы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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