В Челябинске три пассажира маршрутки пострадали из-за водителя-торопыги (ВИДЕО)

На северо-западе Челябинска три пассажира маршрутки пострадали в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня около 9:00 на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Интерсвязь».

Водители микроавтобуса, следовавшего по маршруту №48, и легкового автомобиля оказались слишком упрямы. Первый решил проскочить на желтый свет по основной дороге, а второй отказался уступать ему дорогу. В итоге автомобили столкнулись.

По свидетельству очевидцев, к месту аварии прибыли сразу несколько экипажей скорой медицинской помощи. По предварительным данным, в ДТП пострадали три пассажира маршрутного такси.

Челябинск, Виктор Елисеев

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