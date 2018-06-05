Обыски докатились до ЧЭМК

Полиция и Росприроднадзор проводят обыски на ЧЭМК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ГУ МВД по Челябинской области и регионального управления Росприроднадзора проводят оперативные мероприятия на Челябинском электрометаллургическом комбинате, учредителями которого являются Александр Аристов и Юрий Антипов.

В пресс-службе областного полицейского главка факт обысков подтвердили, но от дальнейших комментариев воздержались.

Напомним, действия силовиков активизировались после подписания президентом России Владимиром Путиным «майских» указов, где особенно была прописана проблема состояния воздуха в Челябинске. И хотя два уголовных дела по «экологическим» статьям (одно – из-за загрязнения воздуха, второе – по факту незаконного загрязнения водоема) были возбуждены в Челябинске еще в прошлом году, до прошлой недели расследование шло без особого шума.

Но две недели назад сначала начальник управления Росприроднадзора Виталий Курятников предупредил промышленников о «вале» внеплановых проверок, а затем силовики и представители Росприроднадзора провели обыски на «Мечел-коксе» и Челябинском металлургическом комбинате. В начале предыдущей недели оперативные мероприятия вновь прошли на предприятиях «Мечела», после чего силовики наведались на несколько более мелких предприятий. Теперь дело дошло по ЧЭМК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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