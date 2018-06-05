Директора УК, потратившую деньги жильцов, отдали под суд

В Челябинской области будут судить директора управляющей компании, потратившую деньги жильцов, предназначенные для оплаты на тепло.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство ЗАТО Трехгорный утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Управляющая компания «Служба эксплуатации жилищного фонда», обвиняемой в злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

По версии следствия женщина в период с июля 2016 по декабрь 2017 года незаконно использовала по своему усмотрению около 24 миллионов рублей, полученных от населения в качестве оплаты за поставленную тепловую энергию (отопление и горячее водоснабжение) и подлежащие перечислению в энергоснабжающую организацию – МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей».

«Данное обстоятельство негативно сказалось на состоянии тепловых сетей, которые имеют высокую степень износа, увеличивая риск аварийных ситуаций в отрасли, а также воспрепятствовало модернизации энергообъектов, повлекло снижение показателей ликвидности и платежеспособности энергокомпании, что повлекло за собой убытки ООО «УК СЭЖФ» в виде взыскания неустойки, оплаты государственной пошлины в общей сумме около 3 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемой частично возмещен ущерб на сумму свыше 18 миллионов рублей.

Наложен арест на имущество ООО «УК СЭЖФ» – специализированные транспортные средства стоимостью свыше 3 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Трехгорный городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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