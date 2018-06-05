В Челябинске на подростка упали обломки здания

В Челябинске обломки аварийного здания упали на подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером у лома №11 по улице Отечественной. Пострадала 14-летняя школьница – обломки упал и ей на голову и рассекли кожу.

С этим заброшенным зданием горожане борются много лет: дважды первый этаж зашивали металлическими пластинами, но очень быстро эти щиты исчезали в неизвестном направлении. При этом жители микрорайона винят в происшествии саму девочку – полезла куда не следует, а также ее родителей – не уследили за ребенком, пишет «Первый областной».

Опасный дом приватизирован и находится в частной собственности.

По факту травмирования ребенка прокуратура начала проверку.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.06.18

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