Энджел, Тея и Гордей: южноуральцы продолжают изощряться в выборе детских имен

Среди южноуральских родителей «славянофилы» борются с «западниками».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самыми популярными именами для девочек в мае стали Виктория, Анастасия, София, Мария, Дарья, Арина, Ева, Алиса, Анна, Валерия. Об этом государственных комитет по делам ЗАГС Челябинской области рассказал на своей странице в социальных сетях.

Мальчиков родители чаще всего называли Артём, Михаил, Александр, Максим, Никита, Дмитрий, Иван, Матвей, Егор, Кирилл.

Но некоторые родители подошли к поиску имени для любимого чада с фантазией. Так, среди девочек теперь проявились Изабелла, Тея, Даниэлла, Устинья, Оливия, Виолетта, Аксинья, Зоя, Любава, Ефимия, Забава. Не поскупились мамы-папы на редкие имена и для сыновей: Эдгар, Булат, Адам, Демьян, Добрыня, Клим, Гордей, Яков, Архип, Мефодий.

Впрочем, это далеко не полный перечень необычных имен. Так, по данным «Вестей Коркино», среди юных горожан теперь появились Энджел и Иветта.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.18

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