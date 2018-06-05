На Южный Урал идет шторм

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сегодня вечером в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильные дожди, град, грозы, ветер порывами до 25 метров в секунду.

Не слишком изменится ситуация и завтра, 6 июня. По сведениям Челябинского ЦГМС в отдельных районах области в среду ожидаются неблагоприятные погодные условия, в том числе грозы и сильный ветер. Так, отдельные порывы могут достигать 23 метров в секунду. При этом в юго-западных районах региона ожидается высокий 4-й класс пожарной опасности.

Отметим, что воздух на Южном Урале завтра днем прогреется до +32 градусов по Цельсию. В Челябинске синоптики обещают +26, +28.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.18

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