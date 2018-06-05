Челябинка, пострадавшая во время пожара на ЧМК, скончалась

В челябинской больнице умерла сотрудница ЧМК, пострадавшая во время пожара на предприятии.

Как уже сообщал «Новый День», пожар на Челябинском металлургическом комбинате произошел в ночь с 25 на 26 мая. Огонь вспыхнул в кислородно-компрессорном цехе №1: загорелся кабельный тоннель на площади 200 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарных в 23:28. Последствия пожара удалось ликвидировать в 03:28. В тушении были задействованы 41 человек и 12 единиц техники.

В результате пожара пострадала работница цеха. Женщину с ожогами 70% кожного покрова госпитализировали в одну из городских больниц. Вчера, 4 июня, 32-летняя челябинка скончалась.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.18

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