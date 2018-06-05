Челябинец вынес из двух магазинов сотню упаковок сыра

В Копейске полиция задержала мужчину, таскавшего сыр из магазинов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции по Копейску обратился представитель торговой компании с заявлением о хищении товара на сумму около 10 тысяч рублей. В двух торговых точках был украден сыр.

В результате мероприятий сотрудники полиции г. Копейска установили и задержали жителя Челябинска, 1987 года рождения, который в копейских магазинах похищал сыр. В первом случае ему удалось вынести из павильона пятьдесят одну упаковку, во втором – сорок упаковок. Задержанный рассказал, что сыр прятал под верхнюю одежду для дальнейшего личного потребления.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.06.18

Челябинка, пострадавшая во время пожара на ЧМК, скончалась. / На Южный Урал идет шторм. / В России решили отменить военные кафедры и факультеты в гражданских вузах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»