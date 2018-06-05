На манеже – все те же: в Челябинске назвали худшие управляющие компании (ВИДЕО)

В Челябинске озвучили антирейтинг управляющих компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на первом месте среди недобросовестно работающих управляющих компаний Челябинска оказалась УК Ленинского района. Так решили горожане в ходе интернет-голосования на сайте Центра общественного контроля по вопросам ЖКХ в Челябинской области. Об этом сообщил руководитель центра Анатолий Вершинин.

Далее в непочетном списке следуют УК «Доверие» и группа компаний АЖК (АЖК-М, «Эко-дом» и АЖК-1). На четвертой строчке расположилась УК «Ремжилзаказчик», а замыкает первую пятерку антирейтинга ДЕЗ Калининского района.

Отметим, что итоги нового голосования мало отличаются от антирейтинга-2017. Например, претензии к работе УК Ленинского района челябинцы высказывали и год назад. Однако, по всей видимости, коммунальщики не обратили на них особенного внимания, и на сей раз предприятие, поднявшись из второй половины рейтинга, возглавило его.

А вот прошлогодний герой антирейтинга – группа компаний АЖК – весьма постаралась, чтобы найти местечко, не столь привлекающее внимание. Впрочем, по словам Анатолия Вершинина, это еще не гарантирует компанию от весьма спорного лидерства в будущем.

Как только внимание к УК исчезает, она перестает работать

Следует отметить, что состав «десятки» челябинского антирейтинга практически не меняется на протяжении последних лет. Однако, как признает Анатолий Вершинин, горожане по-прежнему далеко не всегда пытаются сменить управляющую компанию. К тому же УК активно противодействуют таким попыткам.

Но постепенно практика перехода нарабатывается. «Уход от одной УК к другой или создание ТСЖ при активном противодействии коммунальщиков занимает около года, – рассказал общественник. – И в Челябинске на сегодня насчитывается уже около 100 домов, которые прошли путь смены управляющей компании».

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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