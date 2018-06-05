Южный Урал занял предпоследнее место экологического рейтинга регионов России

Челябинская области оказалась на предпоследнем месте рейтинга «Зеленого патруля».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фонд «Зеленый патруль» представил очередной Экологический рейтинг регионов России, составленный по итогам весны 2018 года.

«Отгремел прошедший «Год экологии – 2017», регионы России отчитались о множестве мероприятий, проведенных в его рамках. Реальная экологическая ситуация в нашей стране за этот срок изменилась мало, но задачи, поставленные в Год экологии, можно сказать, открыли «ящик Пандоры» на ближайшие годы: теперь вопросы по правам граждан на благоприятную окружающую среду находятся далеко не на последнем месте. Это хорошо отражает сводный индекс в очередном «Экологическом рейтинге субъектов РФ», – прокомментировал презентацию председатель правления «Зеленого патруля», эксперт Центра мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защите леса, член Общественного совета при Росприроднадзоре РФ Андрей Нагибин.

Возглавляют весенний экологический рейтинг Тамбовская область, Республика Алтай, Алтайский край, Курская область, Белгородская область, Мурманская область, Санкт-Петербург, Ульяновская область, Чувашская республика, Республика Коми.

Десятка «антилидеров» рейтинга по итогам весны 2018 года выглядит следующим образом. На последнем месте Свердловская область, далее, по мере возрастания рейтинга Челябинская область, Московская область, Иркутская область, Брянская область, Республика Бурятия, Нижегородская область, Красноярский край, Оренбургская область, Еврейская АО.

Отметим, что на протяжении многих лет роль главного аутсайдера экологического рейтинга оспаривают друг у друга Свердловская и Челябинская области. При этом в последних двух рейтингах (по итогам осени 2017 года и по итогам всего 2017 года) малопочетное последнее место доставалось именно Южному Уралу.

Вряд ли стоит радоваться властям Челябинской области и итогам весны года нынешнего: регион приподнялся со дна экологического рейтинга, скорее, символически: и у челябинцев, и у свердловчан итоговой индекс одинаков – 36 из 100. При этом Южный Урал, по-прежнему, демонстрирует самый низкий в России природоохранный индекс – 18 из 100 (у Свердловской области – 30 из 100). При этом чуть ухудшился один из трех интегральных показателей региона: промышленно-экологический индекс снизился с 55 баллов до 54.

Челябинск, Виктор Елисеев

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