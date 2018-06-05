В Челябинске инкассаторы забыли денежный кейс у банкомата

12-летний челябинец нашел кейс инкассаторов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чемоданчик стоял возле банкомата одного из магазинов микрорайона «Парковый». Ребенок позвонил матери, та посоветовала набрать номер горячей линии, указанный на банкомате, а сама кинулась к сыну. Женщина прибыла на место через 30 минут: ребенок с кейсом оказались на месте, а вот инкассаторы объявились еще через час – после того, как женщина сама несколько раз позвонила в банк.

Мальчику, нашедшему кассету, они предложили купить шоколадку, а когда он отказался, подарили две книги из серии «Как достичь желаемого», сообщают «Хорошие новости».

Свою нерасторопность инкассаторы объяснили тем, что кейс, якобы, был пустой

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.06.18

Южный Урал занял предпоследнее место экологического рейтинга регионов России. / На манеже – все те же: в Челябинске назвали худшие управляющие компании (ВИДЕО). / Челябинец вынес из двух магазинов сотню упаковок сыра. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»