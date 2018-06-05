Пыль в глаза: челябинцы оценили «рьяную работу» властей по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Челябинск достойно примет саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», облетная группа во главе с Юрием Ушаковым побывала в Челябинске на прошлой неделе: саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году – на подготовку планируется потратить 50 млрд рублей.

«Я съездил в Челябинск, где уже активизирована подготовка к саммиту ШОС и БРИКС. Как и в Уфе в 2015-м, у нас в 2020-м одновременно будут проходить два саммита – ШОС и БРИКС, то есть достаточно так удобно, в одно время. Челябинск, как и Уфа, рьяно взялся за подготовку. Думаю, все получится», – заявил Ушаков журналистам.

В отличие от него, горожане настроены скептически и считают, что все эти заявления о рьяной работе – паль в глаза: «Рьяно пообещали – ещё ни на одной площадке строительства кони не валялись», пишут горожане в соцсетях. «Пупы бы не надорвали рьяностью».

«Вот господа магнитогорцы денег хапнут...», – отмечают одни, вспоминая, что все крупные объекты должны построить компании, которые курирует губернатор Дубровский.

«Изменить до неузнаваемости – это у нас могут.... И так не понятно то ли это набережная, то ли общественный туалет», – комментируют другие.

«А еще протащите гостей города по дворам, въездам-выездам из них. Ездить можно только на танках, асфальт разбит, канавы метровые в длину и скоро такие же будут в глубину. Я вообще поражаюсь, какую совесть надо иметь (или не иметь) чиновникам города?» – возмущаются третьи.

«Только что-то и то чуть-чуть сделают... не до конца, а так, лишь бы видимость бурной деятельности создать – как пить дать..», – прогнозируют горожане.

«В 2020 году на саммит приедут лидеры стран Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Индии, Пакистана, Бразилии, ЮАР. То есть нужно вложить 50 миллиардов, чтобы доказать нищим странам, что Россия – великая. Показать таджикам и узбекам что Челябинск развивается и нужно приезжать сюда открывать малый бизнес, то есть шаурмячные и киоски с овощами», – резюмировал один из челябинцев.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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