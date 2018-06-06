Опер, помогавший зэкам «обувать» наивных граждан, отделался условным сроком

Оперуполномоченный ГУФСИН получил условный срок за «невнимательность» и хранение наркотиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал ьывшего оперуполномоченного ФКУ ИК-8 ГУФСИН по Челябинской области виновным в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие, , а также незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства в значительном размере.

В ходе судебного следствия установлено, что в период с 18 июля 2013 по 10 июля 2014 года южноуралец получил от отбывающих в учреждении наказание осужденных более 47 тысяч рублей. За это он позволял зэкам пользоваться сотовыми телефонами. В результате осужденные совершили ряд мошенничеств, причинив потерпевшим материальный ущерб в сумме более 1 миллиона рублей.

Преступная деятельность оперуполномоченного и еще ряда сотрудников исправительной колонии была выявлена в результате совместных действий сотрудников региональных ведомств ГУ МВД, УФСБ, ГУФСИН и Следственного комитета.

Кроме того, в ходе обыска в сейфе служебного кабинета мужчины был обнаружен героин в значительном размере.

Суд приговорил челябинца к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, в августе 2017 года по приговорам Центрального районного суда г.Челябинска за получение взяток были осуждены старший оперуполномоченный ФКУ ИК-8 и оперативный сотрудник отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Челябинской области. Каждый из них приговорен к 3 годам лишения свободы условно, со штрафом в сумме более 900 тысяч рублей.

По приговорам Тракторозаводского районного суда Челябинска взяткодатели осуждены за совершение ряда мошенничеств в составе организованной группы к 11 и 7 годам 6 месяцам лишения свободы соответственно, со штрафом в размере 300 тысяч и 200 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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