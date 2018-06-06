Если бы не холодильник: полиция задержала железнодорожника, обчистившего РЖД на четверть миллиона рублей

В Челябинске будут судить железножорожника, почти год обворовывавшего работодателя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД на транспорте, завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении работника ЮУЖД, обвиняемого в присвоении вверенного ему имущества и в мошенничестве.

В феврале 2018 года сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте по подозрению в мошенничестве и присвоении имущества ЮУЖД задержали 35-летнего челябинца.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мужчина, являясь инженером Моторвагонного депо, присвоил холодильник, принадлежащий железнодорожному предприятию, стоимостью более 11 тысяч рублей.

В ходе дальнейших следственно-оперативных действий полицейские выяснили, что южноуралец с мая по сентябрь 2017 года совершал неоднократные хищения офисной бумаги. Инженер составлял фиктивные акты списания бумаги, после чего продавал ее, а деньги тратил на личные нужды. Всего таким образом злоумышленник похитил 130 коробок (652 пачки) с бумагой на сумму около 95 тысяч рублей.

Также в ходе проверки стало известно, что подозреваемый еще в августе 2017 года путем фиктивного списания похитил, с последующей реализацией, 180 литров охлаждающей жидкости и 200 литров моторного масла.

Были доказаны факты списания железнодорожных деталей, пригодных для дальнейшего использования: злоумышленник реализовал 19 кранов тормозных пневматических приборов, 4 тысячи 800 винтов, 2 тысячи 500 саморезов, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

Ущерб, причиненный железнодорожному предприятию, составил более 260 тысяч рублей.

Следователями Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте в отношении злоумышленника было возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ, частью 3 статьи 159 УК РФ.

«В ходе расследования многоэпизодного уголовного дела вина подозреваемого была полностью доказана. Семь томов уголовного дела направлены в Советский суд города Челябинска для рассмотрения по существу», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.18

Опер, помогавший зэкам «обувать» наивных граждан, отделался условным сроком. / 6 июня ожидаются следующие события – Челябинск. / Пыль в глаза: челябинцы оценили «рьяную работу» властей по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»