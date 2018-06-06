В Челябинске осудили почтальона, оставившую без пенсий полсотни пенсионеров

Почтальон из Челябинска осуждена за присвоение пенсий 52 граждан.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд Челябинска признал 47-летнюю местную жительницу виновной в присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

В суде установлено, что челябинка с декабря 2016 по апрель 2017 года, работая почтальоном, получала поручения на доставку пенсии и других социальных выплат, вместо того, чтобы доставить деньги адресатам, а присваивала их себе. Всего женщина прикарманила средства 52 жителей городаграждан, причинив ФГУП «Почта России» материальный ущерб на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено по материалам внутренней проверки, проведенной руководством почтамта.

В ходе предварительного следствия челябинка признала вину в полном объеме. Чтобы возместить ущерб, женщина продала квартиру в Челябинске и переехала жить в частный дом в Копейске, выплатив около 420 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.18

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