На Южный Урал надвигается холодный фронт

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, во второй половине дня 6 июня, ночью и днем 7 июня с прохождением холодного фронта в отдельных районах Южного Урала ожидаются грозы, град, местами крупный, сильный дождь, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более.

Кроме того, по данным Челябинского гидрометцентра, 7 июня в регионе начнется похолодание: температура днем четверга ожидается +17, +22, а в пятницу воздух прогреется лишь до +19 градусов.

В условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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