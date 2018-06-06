«Кто на новенького»: силовики проводят обыски на Челябинском цинковом

Полиция и Росприроднадзор нагрянули с проверкой на Челябинский цинковый завод.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудники ГУ МВД по Челябинской области и регионального управления Росприроднадзора нагрянули с первой половине дня на Челябинский цинковый завод (принадлежит УГМК).

В пресс-службе областного полицейского главка факт проведения на территории предприятия оперативных мероприятий, не раскрывая подробностей.

Напомним, действия силовиков активизировались после подписания президентом России Владимиром Путиным «майских» указов, где особенно была прописана проблема состояния воздуха в Челябинске. И хотя два уголовных дела по «экологическим» статьям (одно – из-за загрязнения воздуха, второе – по факту незаконного загрязнения водоема) были возбуждены в Челябинске еще в прошлом году, до прошлой недели расследование шло без особого шума.

Но две недели назад сначала начальник управления Росприроднадзора Виталий Курятников предупредил промышленников о «вале» внеплановых проверок, а затем силовики и представители Росприроднадзора провели обыски на «Мечел-коксе» и Челябинском металлургическом комбинате. В начале предыдущей недели оперативные мероприятия вновь прошли на предприятиях «Мечела», после чего силовики наведались на несколько более мелких предприятий. Теперь дело дошло по ЧЭМК.

Челябинск, Виктор Елисеев

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