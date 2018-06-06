В Челябинской области расследуется ряд дел по экологическим преступлениям

В Челябинской области возбужден ряд уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 247 УК РФ: нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СК РФ, в Аше в феврале 2017 года на территории промышленного предприятия осуществлялась деятельность по производству компонентов лакокрасочной продукции, хотя разрешительные документы на выбросы вредных веществ организаторы производства не получили. Более того, предприятие сбрасывало в экосистему воду, не прошедшую через систему очистки стоков.

В Металлургическом районе Челябинска в реке Миасс в 2016 году были обнаружены химические соединения, концентрация которых значительно превышала показатели предельно допустимых норм вредных веществ.

Кроме того, в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел по подследственности поступили материалы проверки по фактам выброса в атмосферу загрязняющих веществ и сброса сточных вод с высоким содержанием вредных в Металлургическом районе областного центра в апреле 2018 года.

Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществляется сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области.

«По данным уголовным делам следователями СК назначены и проводятся необходимые комплексные экологические экспертизы для установления размера и степени вреда, причиненного окружающей среде и здоровью граждан. В ходе расследования уголовных дел будет дана уголовно-правовая оценка действиям виновных должностных лиц и приняты меры для возмещения ущерба, причиненного окружающей среде», – сообщили в ведмостве.

Расследование уголовных дел экологической направленности является одним из основных и приоритетных направлений деятельности следственных органов наряду с защитой конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и восстановлением виновными лицами вреда, причиненного окружающей среде.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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