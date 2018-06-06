Число южноуральцев с подозрением на клещевой энцефалит выросло в полтора раза

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано более 30 жителей Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на 1 июня в медицинские организации Южного Урала обратились 5 тысяч 741 пострадавший от укуса клещей, в том числе 1 тысяча 484 ребёнка. За аналогичный период 2017 года пострадало 5 тысяч 766 человек, в том числе 1 тысяча 536 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 33 человека.

С начала сезона в области исследовано от населения 1 тысяча 802 клеща на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,6% клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 10,3% – боррелиями.

С целью предупреждения укусов клещей продолжается противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха населения, на текущий период обработано 3 тысячи 900,6 гектара, в том числе 1 тысяча 258,75 гектара территории детских оздоровительных учреждений, 263,3 гектара парков, скверов, 643,8 гектара кладбищ, 581 гектар баз отдыха и т.д. Организация экскурсий, походов, прогулок за пределы загородных оздоровительных учреждений для детей и подростков запрещена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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