«Так не доставайся же ты…» Южноуралец спалил дом экс-возлюбленной

В Карталах полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге дома.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть отдела полиции «Карталинский» поступило сообщение о возгорании дома в частном секторе города Карталы. На место выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие полицейские установили, что причиной пожара стал поджог, в результате которого жилой дом сгорел практически полностью. Пострадавших нет, сумма ущерба устанавливается.

В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель, 1990 года рождения. По словам мужчины на преступление он пошел в связи с неприязненным отношением к хозяйке дома, бывшей возлюбленной. На момент поджога девушки не было дома.

По данному факту следственным отделом МО МВД России «Карталинский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицированного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества). За деяние, совершенное путем поджога, санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Задержанный в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ водворен в изолятор временного содержания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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