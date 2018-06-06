Обойдемся без поцелуев: в Челябинске исчез- арт-объект, вызывавший споры среди горожан

Власти Челябинска решили убрать из горсада имени Пушкина неоднозначную композицию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», архитектурную композицию «Поцелуй городу», располагавшуюся до недавнего времени в горсаду имени Пушкина, снесли. Об этом сообщили челябинцы, рассказав, что постамент арт-объекта уничтожали с помощью отбойных молотков.

Напомним, с момента своего появления гигантские красные губы, выполненные в стиле lego, вызвали споры среди горожан. Многие сочли этот арт-объект крайне безвкусным. А некоторые даже обвинили создателей в плагиате, отметив весьма близкое сходство его с композицией Сальвадора Дали «Диван-губы актрисы Мэй Уэст».

Впрочем, с течением времени челябинцы попривыкли к гигантским губам. Теперь арт-объект исчез из горсада. Как рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на начальника управления культуры города Дмитрия Назарова, композицию решено перенести в другое место.

А вот вызвавший некогда не менее ожесточенные споры Венер по-прежнему стоит у комитета градосторительсва и архитектуры Челябинска и продолжает ржаветь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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