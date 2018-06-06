Под Томинский ГОК по-тихому «откусили» еще 500 гектаров

Противники строительства Томинского ГОКа (проект РМК) требуют отменить публичные слушания по рассмотрению проекта планировки и межевания территории производственной площадки в Томинском сельском поселении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», слушания должны пройти 8 июня в 15 часов в кабинете главы администрации, что уже само по себе говорит о масштабе мероприятия и его предполагаемом исходе.

«В нарушение статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ слушания назначены без опубликования всего проекта на официальном сайте администрации Сосновского района и с нарушением установленного тридцатидневного срока, – завил активист движения «СТОПГОК» Василий Московец. – Более того, в результате общественного контроля установлено, что и в администрации Томинского поселения в бумажном виде проект представлен отрывками, не полностью.

Так, доступны жителям лишь книги 1, 3 (часть 1), 3 (часть 2), чертежи: лист 3, лист 4, лист 7

Отсутствуют (не представлены жителям): книга 2, чертежи: листы 1,2, 5,6 (при этом перечень чертежей отсутствует)».

Как оказалось, отсутствуют и чертежи внеплощадочных инженерных коммуникаций: газопровода, ЛЭП, водоводов производственного водоснабжения от всех источников, водовода хозяйственно-питьевого водоснабжения, пульпопроводов. Не представлен в полном объеме генплан ГОКа.

Параллельно выяснилось, что «вопреки утверждениям горе-обогатителей о намерении вернуть 800 га защитного леса Челябинска, на самом деле производственная площадка ГОКа лишь увеличилась: так, в ОВОС 2015 года фигурировала цифра – 3 тысячи 916 гектаров (п. 8.4.2, стр.159, лист 156), сейчас же, на листе 55 книги 1, шифр 01-ППиМ-2018, указана площадь – 4 тысячи 412 га, в том числе в границах проекта ППиМ- 4 тысячи 327 га, – возмущаются общественники. – В целом же, считаем, что рассмотрение на слушаниях некомплектного и неопубликованного на официальном сайте проекта, его оценка жителями невозможно».

Общественники требуют перенести публичные слушания и в обязательном порядке и в полном объеме опубликовать всю документацию, подлежащую рассмотрению на слушаниях, в сети Интернет, чтобы все заинтересованные могли ознакомиться с ней до слушаний, а не после того как решение будет объявлено принятым.

Челябинск, Светлана Намская

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