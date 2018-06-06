На Южном Урале ребенок повредил глаз в детском саду

Воспитанник детского сада в Кыштыме покалечился, напоровшись на одну из сваленных на территории учреждения веток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером 5 июня.

Еще на прошлой неделе на территории детского сада №12 в микрорайоне Каолиновый упало дерево. Его распилили на части и свалили вдоль ограждения прогулочных площадок.

Во вторник вечером отец пришел забрать сына домой. Как рассказала жена южноуральца, ребенок, бывший вместе с другими детьми на прогулке, увидев отца, побежал к нему и наткнулся на торчащие сквозь ограждение ветки.

В карете скорой помощи пострадавшего мальчика отправили в больницу. «Мы были в глазном центре, – цитирует маму ребенка «Кыштымский рабочий». – Теперь будем наблюдаться у них. Есть травма глаза, повреждение сетчатки и травма брови».

По словам жительницы Кыштыма, заведующая детским садом древесную свалку, из-за которой мальчик едва не лишился глаза, объяснила тем, что у учреждения не было денег, чтобы нанять машину для вывоза спиленного тополя.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.18

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