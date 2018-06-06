В Магнитогорске на пожаре рухнула автолестница

В Магнитогорске на пожарной машине упала автолестница во время тушения возгорания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вчера, 5 июня, в одном из дворов по проспекту Карла Маркса.

По счастливой случайности, никто не пострадал. «Мы только закончили тушить возгорание, – цитирует «Верстов.Инфо» свой источник в МЧС. – Стали плавно опускать автолестницу с третьего этажа назад. Высота, к счастью, небольшая была – 13,5 метра. Внезапно лестница ушла по касательной и плавно, но быстро упала вниз. Повезло, что были деревья и выступ подъездный. Повезло, что и наш сотрудник успел вовремя все предугадать: отцепиться от люльки и сгруппироваться».

Возможно, причиной ЧП стала «усталость металла» поворотного механизма лестницы: автолестница в местной пожарной части используется более 20 лет. Подробности и причины инцидента устанавливаются..

Челябинск, Виктор Елисеев

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