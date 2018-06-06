Полицейские открыли огонь по челябинцу, штурмовавшему машину скорой помощи

Челябинские полицейские применили табельное оружие, чтобы успокоить дебошира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня во дворе одного из многоквартирных домов по проспекту Победы.

Сначала мужчина набросился с палкой на карету скорой медицинской помощи. Он пытался вскрыть дверь машины. Тогда жители дома вызвали полицию.

Когда на место прибыл наряд ДПС, агрессивный челябинец охладел к спрятавшимся медикам и переключил свою ярость на полицейский автомобиль. Чтобы утихомирить дебошира, сотрудники полиции вынуждены были открыть огонь.

Помощь раненому челябинцу оперативно оказали врачи из машины скорой помощи.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт происшествия подтвердили, однако подробности раскрывать не стали.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.06.18

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