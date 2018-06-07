Псих, покалечивший пятимесячного сына, отделался двумя годами колонии

В Челябинской области отца, морившего голодом пятимесячного сына, отправили в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуфалейский городской суд признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в отношении малолетнего, а также в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Судом установлено, что южноуралец в мае 2017 года, взбесившись из-за плача пятимесячного сына, подошел к кроватке, взял его на руки и с силой бросил ребенка в кроватку, от чего дно кроватки сломалось, а мальчик получил закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков.

Кроме того, горе-родитель систематически курил в комнате рядом с сыном, громко включал музыку, от чего ребенок спал неспокойно, просыпался, плакал, прятал бутылочку с питанием и соску, в тот момент, когда мать с ребенком находилась в больнице, не предоставлял питание для ребенка. Кроме того, жестоко обращался с ребенком, бросал на диван, укусил за ухо, бросал в сына подушками, прижимал его ногой.

По совокупности преступлений подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, суд взыскал 300 тысяч рублей в пользу матери ребенка в качестве возмещения причиненного морального вреда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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