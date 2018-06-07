Челябинец заразил СПИДом двух женщин

Житель Челябинска, намеренно заразивший двух женщин ВИЧ, отправится в колонию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Ленинский районный суд признал 44-летнего ранее не судимого челябинца виновным в заражении двух лиц ВИЧ- инфекцией.

В суде установлено, что мужчина был заражен вирусом иммунодефицита человека. Врач предупредил его, что он инфицирован и может быть источником заражения других лиц, а также о том, что в случае неисполнения обязательств о соблюдении гигиенических правил, связанных с предупреждением передачи данной инфекции другим лицам, он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Заведомо зная о своем заболевании, челябинец познакомился в сети Интернет с двумя женщинами 1968 и 1973 годов рождения, с которыми в период с мая 2015 по февраль 2017 года встречался и вступал в интимную связь, без использования средств защиты. В итоге женщины были заражены ВИЧ.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал, отрицая наличие интимной связи с потерпевшими. Несмотря на позицию подсудимого, стороной обвинения суду было представлено достаточно доказательств, изобличающих его вину в совершении инкриминируемого преступления», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Приговором суда челябинец признан виновным в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни, совершенное в отношении 2 лиц. Судом назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, судом в пользу потерпевших взыскано 600 тысяч рублей (по 300 тысяч каждой потерпевшей), в счет компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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